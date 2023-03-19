蘭斯列迪克住所猝逝 終年60歲 《殺神John Wick 4》成遺作 奇洛李維斯發聲明悼念

即將上映的《殺神John Wick 4》是蘭斯列迪克遺作之一，《殺神》外傳《Ballerina》，其戲分亦已完成。

【明報專訊】奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演、甄子丹客串的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）本月24日（周五）在美國開畫，香港提前一日上映，奇洛跟一眾拍檔連日出席首映禮及宣傳活動，戲中飾演酒店接待員的蘭斯列迪克（Lance Reddick）傳來死訊，消息指他在洛杉磯寓所猝逝，終年60歲。

蘭斯列迪克在一連4集《殺神John Wick》系列扮演殺手組織高桌會旗下酒店「穹天屠」的酒店禮賓部接待員「卡隆」，而《殺神John Wick 4》亦成了其遺作。據報他跟太太Stephanie育有3名子女。

蘭斯列迪克1962年在馬里蘭州巴爾的摩出生，大學時主修音樂，聲線獨特的他，不但後來得到很多配音工作，並擅彈鋼琴，還能撰寫古典樂章。2010年他受訪時表示，「我先是音樂人，成長期間從沒想過會演出劇集」。在校時參與戲劇演出，當時認為有助音樂事業，其後考入耶魯大學戲劇學院深造，跟《酒佬日記》男星保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）是同屆同學，1994年碩士畢業後正式入行。最為人熟悉的演出包括HBO劇集《毒網風雲》（The Wire）和《監獄風雲》（Oz）、ABC電視台《迷》、《星球大戰：天行者崛起》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）監製的《F檔案》、Netflix劇集《生化危機》，以及Prime Video《傲骨博斯》等。電影方面，除了《殺神John Wick》系列，他還演出過《贖命密碼》、《白宮末日》、《白宮淪陷3：天使淪陷》。據報他在《殺神John Wick》外傳《Ballerina》的戲分亦已拍竣，成為其另一遺作。

蘭斯列迪克的死訊傳出後，導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）及主角奇洛李維斯發聲明悼念，稱他非常專業，而且一直合作愉快，並且會以《殺神John Wick 4》悼念他。另外，驚慄小說作家史提芬京（Stephen King）、音樂人Questlove、《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）、《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller），紛紛撰文悼念，讚賞蘭斯的演出優雅而充滿力量。《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）表示，蘭斯是傑出演員，最近看了《驅魔人》導演威廉佛烈金（William Friedkin）還未上映的新片《The Caine Mutiny》，見識到蘭斯的演藝實力。

奇洛被狗仔包圍

提起奇洛李維斯，日前亮相清談節目《The Tonight Show》宣傳《殺神John Wick 4》，並玩問答遊戲，與名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）對壘，只要答對就可獲得一隻金毛尋回犬，擁有愈多小狗的一方勝出。占美甫開始已表示不公平，聲稱「怎可能從John Wick手上取走小狗？」事緣《殺神》講述John Wick亡妻留給他的小獵犬，被俄羅斯黑幫殺害，John Wick為愛犬復仇因而大開殺戒。最終經主持不斷提點，奇洛大勝，最高紀錄抱4隻小狗入懷，玩得十分開心。