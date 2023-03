next

【明報專訊】《侏羅紀公園》系列男星森尼爾(Sam Neill)接受英國《衛報》訪問透露,患有淋巴癌第3期,「我不怕死,但它會煩擾我」。森尼爾聯同羅拉丹(Laura Dern)及謝夫高拔林(Jeff Goldblum)參演《侏羅紀世界:統治霸權》,去年3月宣傳期間發現淋巴結腫大,其後確診血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤,亦即淋巴癌,而且已是第3期。森尼爾開始時化療失敗,幸後來找到新的藥物消滅癌細胞,但未來仍得每月接受化療,以確保不會復發。對於這段抗癌經歷,森尼爾坦言是黑暗時期。他稱不懼怕死亡,卻會煩擾到他,而且想活久一點,可以看到可愛的孫兒成長。

75歲森尼爾在北愛爾蘭出生,於新西蘭長大。早年在《凶兆3》飾演魔鬼之子,除了《侏羅紀公園》系列外,其餘名作包括《追擊赤色十月》、《龍在中國》、《鋼琴別戀》等。他近年亦不時參演《浴血黑幫》、《都鐸王朝》等劇集。據報他會把抗癌經歷記錄在下周推出的回憶錄《Did I Ever Tell You This》。