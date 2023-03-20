網民聯署促抵制亮相奧斯卡 甄子丹尊重言論自由 盼世界多包容

【明報專訊】甄子丹與太太汪詩詩、方中信、周家怡、李靖筠、曾樂彤、沈震軒等昨日到沙田馬場出席《香港打吡大賽》，李幸倪（Gin Lee）擔任表演嘉賓。甄子丹早前接受外媒訪問時指出香港2019年反修例運動是「暴動」，觸發10萬網民聯署提出抵制他擔任奧斯卡嘉賓。他對此表示每個人都有言論自由，希望世界多些包容及愛。他替楊紫瓊奪奧斯卡影后開心，對方一直堅持是值得的，勾起昔日合作拍戲的回憶。

甄子丹早前擔任奧斯卡嘉賓，他之前接受外媒訪問時表示香港2019年反修例運動，不是「示威」而是「暴動」，觸發10萬網民聯署提出抵制他擔任奧斯卡嘉賓。昨日他出席活動時，聞言回應，「每個人可以有言論自由，希望世界多些包容多些愛，不想講太多，今（昨）日咁開心」。他解釋經歷幾年疫情，大家終於不用戴口罩，見香港逐步回覆繁榮而感高興。

排隊跟楊紫瓊慶祝

談到楊紫瓊（Michelle）憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪今屆奧斯卡影后殊榮，甄子丹為對方感興奮，「Michelle得獎時，我們開心到彈起，她是值得的，多年來一直堅持。關繼威得男配角獎的一番感言也令人感動，聽到眼濕濕，很開心見到今次華人得咁多獎，破紀錄。想私下約她慶祝，不過全世界都在排隊」。他讚楊紫瓊為華人爭光，也為女性爭光。

早年甄子丹與楊紫瓊合演電影《詠春》及《新流星蝴蝶劍》，勾起不少當年跟對方合作拍戲的回憶，更會一齊打麻將和食飯，關係友好。二人會否再有合作機會？甄子丹笑言可能要排到30年後。

首談蔡天鳳 純合照不相識

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演、甄子丹客串的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4），戲中飾演酒店接待員的蘭斯列迪克（Lance Reddick）近日在洛杉磯寓所猝逝，終年60歲。甄子丹表示跟蘭斯列迪克沒有對手戲，但得知對方離世消息，感到很震驚和內心不舒服。

提及碎屍案受害人蔡天鳳曾在電影首映與他合照，甄子丹說：「我不認識她，她是當晚其中一名贊助人。人家邀請合照，我是有求必應，發生咁大件事，我不想搞到件事太複雜，任何人有這遭遇都會感到難過。」

陳家樂爆連詩雅病態減肥

準新郎陳家樂現身活動，未婚妻連詩雅未有同行，他表示兩人除曾合作拍節目外，公開戀情後未試過一齊出席活動。陳家樂承認曾有人斟洽，但夾不到時間和價錢問題未成事，希望日後有機會夫妻檔出活動。婚禮下月舉行，他近期陸續收到不同品牌提出贊助，令婚禮細節不停改動，「原本打算婚禮不用太複雜，收到品牌贊助後，如回禮小禮物可印我們的名字，要重新整理。幾日後過大禮，原來要買很多東西，幸有婚禮策劃師幫手。囍帖因臨時想加印我們的相，未印好」。

陳家樂透露婚禮最初邀請180名賓客，後來增加至240人，包括即場邀請新加入公司的Gin Lee。他正努力收身，還大爆連詩雅為靚狂跑步，減肥減上癮似有病態，已瘦到我見猶憐，連陳媽媽也怕未來新抱太瘦，提醒她要多吃點。

Gin Lee體力不繼跳到腳軟

Gin Lee穿Bra top襯黑色長褲，型格打扮跟舞蹈員跳唱3首快歌，她說上次連唱多首快歌已是2018年紅館演唱會，今次舞步更勁，跳到腳軟。

Gin Lee表示近期減肥一日食一餐，體力不繼，「驚吃太多會變腫脹，今（昨）早吃得很少不夠，下次再有表演，寧願早起身吃多一點，今次當汲取經驗」。她打算即場向人取貼士下注試運氣，自爆有少許橫財運，朋友曾叫她隨口說幾個號碼，竟然中獎。

湯怡最近忙搬屋及照顧女兒，清減不少，但仍嫌肌肉不夠結實，打算運動操練身形。她放閃說：「我身形怎樣，其實老公都不介意，他比較鍾意有肉地，我大肚時還笑我似Winnie the Pooh。」湯怡透露女兒1歲半大，將入讀學前班，囡囡性格怕醜，但面試表現不錯，考到心儀學校，令她鬆一口氣。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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