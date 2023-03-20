尾場騷不捨舞台 鄭欣宜三度落淚安歌5次

【明報專訊】鄭欣宜一連3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》前晚假紅館舉行尾場，胡楓、羅蘭、雲浩影及關心妍等圈中人捧場，欣宜三度落淚，encore了5次；不設表演嘉賓下為個唱畫上句號。她騷後受訪承認不捨舞台，唱得不夠，加上抵受不住觀眾的歡呼聲，所以才數度上台。

欣宜透露有意舉行巡迴演唱會，今次開騷為舞台效果在角位設置了4支大柱，放棄過千座位，認為是值得，最緊要大家睇得開心。她看到觀眾不用戴口罩的興奮和開心表情，大合唱時唱得特別鏗鏘，十分感動，所以不禁落淚，「唔係喊咗好多次之嘛，進步了很多」。對於尾場未有表演嘉賓，欣宜笑道：「鄭氏宗親會嘛，嘉賓咪鄭欣宜囉！因為我唱得唔夠皮，想唱多啲，觀眾都想繼續encore。」

避談男友有冇捧場

欣宜稱父親鄭少秋不在港未能捧場，不過有送花籃和傳短訊鼓勵，都好sweet。她表示第二場十分緊張，因有毛舜筠捧場，「我十分欣賞她，初入行時曾和她合作拍劇，她首次有時間來看我紅館演唱會，所以同自己講，要用盡飲奶嘅力，都要做好個騷」。

問到花店老闆男友可有捧場？欣宜說：「第一晚Do姐（鄭裕玲）做表演嘉賓時，我已答了有拍拖，和全場觀眾拍拖，總之愛我的人都有來支持，今（前）日咁開心，唔講呢啲。」

記者：林祖傑

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