陳展鵬單文柔跑步不忘「集郵」 湯盈盈偕女穿過城堡幻想變公主

【明報專訊】一眾星級父母陳豪、湯盈盈、鍾麗淇、楊洛婷和朱凱婷昨日帶同子女參與在主題公園舉行的跑步活動，場面溫馨。同場還有姜皓文、袁偉豪、楊潮凱和梁諾妍等多名星級跑手。首次參加是次賽事的陳展鵬與太太單文柔，笑稱是為女兒Quinta率先探路，陳展鵬說：「女兒最喜歡米奇米妮同公主，今次跑步不忘為女兒與一眾迪士尼朋友『集郵』，期待下年Quinta長大點，帶她一齊跑。」陳豪與細仔Nathan及女兒Camilla首度參與3公里賽事，表示可與子女一同共享天倫樂，十分開心。

湯盈盈帶兩女兒Alyssa及Kassidy挑戰3公里跑，稱女兒早已部署好，有策略完成賽事，「小朋友最期待是沿途見到LinaBell為她們加油打氣，這次可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，穿過一刻感覺與女兒一同變身成為公主，非常神奇」。Kassidy完成賽事後一度依依不捨，攬實鍾麗淇女兒Michela不放。

楊潮凱一日兩賽

姜皓文、袁偉豪與楊潮凱首次挑戰超級英雄10公里跑，沿途遇上蜘蛛俠、鐵甲奇俠、雷神等超級英雄夾道打氣，感覺奇妙。楊潮凱更一日兩賽，早上先跟姜皓文和袁偉豪跑10公里，衝線後再立即跑去起點會合女兒跑3公里。他首度帶小朋友參與3公里跑，笑言終於可除下口罩參賽，留下難忘回憶，「我這日一共跑了13K，好滿足」。

娛樂組