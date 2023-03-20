《模範的士2》收視破頂 預告南宮民客串下集

【明報專訊】李帝勳、表藝珍及金義聖合演韓國SBS電視台新劇《模範的士》第2季，上月首播錄得雙位數收視，前晚播出第8集，比之前一集上升3個百分點至16%，成為開播以來最佳成績，且是同時段冠軍。其餘對手收視全線下跌，JTBC《離婚律師申晟瀚》第5集，跌0.9個百分點至5.6%；tvN《潘朵拉：偽造的樂園》第3集低見3.8%，較上集跌1.9個百分點；MBC《木偶的季節》第15集以1.3%包尾兼破底。香港觀眾可在「黃Viu」煲劇平台收看《模》《木》兩劇，《離》與《潘》劇則分別在Netflix及Disney+上架。

《模範的士2》第8集講女生委託「彩虹運輸」拯救誤入邪教的病重胞姊。李帝勳想到「以邪制邪」妙計，偽裝成法師並設下圈套，令邪教教主以為自己撞鬼，李帝勳則現身為對方驅魔，揭發教主另有信仰，使信徒自動退出。另一方面，新加入「彩虹運輸」當的士司機的辛載夏，原來是越南犯罪集團主腦，伺機對付李帝勳等人。

另一方面，SBS電視台前晚公開《模範的士2》第9集預告，《千圜律師》男星南宮民客串，並以《千》劇角色登場，穿上西裝兼戴太陽眼鏡，以《千》劇角色口吻對李帝勳說：「失禮了，請問你有硬幣嗎？」兩齣高收視韓劇主角將碰頭，觀衆大呼期待。

文：蘇珮欣