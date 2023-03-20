【開箱】《黑暗榮耀》 宋慧喬復仇成功 結局留伏線

【明報專訊】出道以來多拍愛情劇的宋慧喬，最近一改戲路，主演影視串流平台Netflix韓劇《黑暗榮耀》，以復仇為主線；去年底公開上半部首8集叫好叫座，餘下8集結局篇本月10日上架，吸引觀衆通宵追看，一周累計1.24億觀看小時，是繼《魷魚遊戲》及《殭屍校園》後，Netflix最高收視韓劇。

兩助手幫忙

《黑暗榮耀》上半部描述宋慧喬復仇原因及佈局過程，下半部則是收起天羅地網讓壞人罪有應得。講述文同珢（宋慧喬飾）高中時遭受校園暴力，被同學朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）、李蓑羅（金赫拉飾）、崔惠程（車珠英飾）及孫慏梧（金建宇飾）欺凌。文同珢受盡折磨，手腳遭熨斗、捲髮器等灼傷，全身疤痕，退學後決定化悲傷為力量，向朴涎鎮等人報仇。花20多年時間蒐集情報，策劃復仇大計，等待朴涎鎮與富商河度領（鄭星一飾）結婚，女兒河睿帥（吳智律飾）升讀小學，才展開行動。

上半部尾聲講文同垠當上河睿帥的班主任，並查出她的生父實為全宰寯。文同垠透過圍棋這河度領的共同興趣，告知對方其妻惡行，令朴涎鎮大感不安。下半部開始，文同垠先向朴涎鎮攤牌，給她最後贖罪機會，要她就當年殺害同學尹昭熙（李昭隸飾）一事自首，並向其家屬道歉，但朴涎鎮沒反省過錯，文同垠隨即展開精心佈局的復仇大計，讓朴涎鎮與4名同黨內訌，互相出賣，甚至互相殘殺。連包庇朴涎鎮的朴母及刑警，文同垠也一併對付。

其實文同垠的復仇之路並不孤單，教她下棋的醫生朱如炡（李到晛飾），以及飽受家庭暴力的中年婦姜賢南（廉惠蘭飾）從旁協助，可謂功不可沒。上半部姜賢南負責跟蹤朴涎鎮等人，下半部化身間諜，假裝向朴涎鎮報料，實情是離間朴涎鎮與4名死黨之間的感情。朱如炡則利用醫生身分接近朴涎鎮，蒐集她殺害孫慏梧的證據。文同垠與朱如炡之間的感情戲，在下半部明顯增加，朱如炡透露早已猜出文同垠復仇之心，也知道她故意接近自己，但仍甘心被利用。

編劇功勞大

下半部有兩大看點，分別是文同垠與母親的恩怨，以及朴涎鎮等人的下場。文母鄭美熙（朴志雅飾）也是文同垠的復仇對象之一，當年文母為了錢，向校方隱瞞女兒被欺凌一事，還收回房子，讓女兒流離失所，如今再出賣她，收朴涎鎮金錢，到文同垠執教的學校鬧事，逼她離職。至於朴涎鎮等人的下場，若非入獄就是喪命。文同垠復仇佈局，最巧妙是幾乎沒做任何違法事，正如劇中文同垠對朱如炡說：「雖然我計劃了這一切，但這片廢墟是他們自己造成的。」

《黑暗榮耀》叫好叫座，編劇金恩淑居功至偉，《繼承者們》、《太陽的後裔》及《鬼怪》均出自其手筆，被網民稱為「金編」，她姓金之外，亦寓意永遠不敗的「黃金編劇」。《黑》劇角色皆善惡分明，沒有中間路線，演員即使知名度不高，演來亦別具魅力。劇中加插許多文同垠的旁白，講述對朴涎鎮的感受，像第15集文同垠復仇接近尾聲，她說：「你（朴涎鎮）終於失去美麗的圍牆，站在一片廢墟上了，那肯定是一片荒蕪，肯定是一片漆黑，歡迎你，涎鎮！」台辭不僅道出文同垠對朴的仇恨，同時暗示她也感受過相同的痛苦，而且都是拜朴涎鎮所賜。

文同垠大仇得報後，本打算了結性命，但被朱如炡母親朴尚任（金正英飾）阻止，懇求文同垠拯救兒子，因朱如炡也活在父親被殺的陰霾。事緣朱父為死囚治療期間談及兒子，死囚感到被無視而殺害對方。朱如炡欲為父報仇，輪到文同垠協助他，這結局似要為開拍下季埋下伏線。