監製自責誤傳信息令表演形式嚴重落差 林俊傑海濱騷臨時取消Ian演出

【明報專訊】新加坡歌手林俊傑（JJ）在中環海濱活動空間舉行6場《JJ 20世界巡迴演唱會》，前晚第3場，本周五（24日）至周日再演出3場。JJ演唱會門票早已售罄，事前沒公布有演出嘉賓，第二晚有黃貫中驚喜現身，前晚原本由MIRROR成員陳卓賢（Ian）任嘉賓，因雙方溝通出誤會，Ian跟其他6名隊友到場但沒上台，傳Ian被「飛起」之說。林俊傑演唱會香港區監製李志倫昨日就事件向MIRROR團隊與公眾致歉，稱錯誤傳遞雙方信息，令表演形式有落差，故雙方決定取消演出；MIRROR經理人花姐（黃慧君）接受道歉，並期待未來跟JJ在音樂上合作。對於什麼「落差」，雙方也沒公開原因，但有不同版本傳聞。

娛樂組

MIRROR七子場外合照

前晚傳出Ian被JJ演唱會「飛起」，有指Ian前日中午曾到場綵排，晚上演唱會卻未見他上台演出。MIRROR隊友邱士縉（Stanley）晚上在社交平台上載一張七人合照，包括他跟楊樂文（Lokman）、江生（AK）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）及Ian，七子同在中環海濱活動空間演出場外，Ian明顯扁嘴。Stanley留言：「要紀念吓！」之後Ian極速轉發並寫道：「記低！」其他成員也轉發，但沒多說。有指Ian取消關注JJ社交平台。

兩個不同版本傳聞

事件引來網民議論紛紛，有傳大會以為邀請MIRROR十二子任嘉賓，但後來發現只有Ian，雙方在處理上出現落差，故取消演出。不過有版本傳大會邀Ian任嘉賓，故下午他往綵排，後來才知道還有其他6名成員會上台，打亂演唱會程序，故商議後決定取消演出。電台主持健吾在社交平台轉發有關報道，留言：「#到底發生過什麼事？唔通mark 1個然後夾6個，對方唔要？」似有暗示。

花姐接受道歉 期待未來合作

李志倫就事件回應：「作為《JJ 20世界巡迴演唱會》香港站監製，同時也是JJ與MIRROR雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方信息，導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下，取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」花姐則回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤，向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下的香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」

林粉絲：演唱會有你就夠

由於演唱會負責人公開道歉，花姐也回應了，Ian及其他MIRROR成員也沒就事件多言，Ian的hellosss（粉絲名稱）給Ian打氣表示支持。林俊傑在社交平台發放前晚第3場演出的照片，留言的粉絲讚他的表演，也有關心他有否吃香港的美食奶油豬。有人提及是非，寫道：「知道很多事你也控制不了，剩下的3場也要good show。」也有粉絲表示「演唱會有你就夠了」。