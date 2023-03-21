炎明熹下月18歲生日 家人來港慶祝 粉絲聚會 想試人生第一次吊威也

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、鄭俊弘、何雁詩及劉浩龍等昨日錄影無綫音樂節目《勁歌金曲》。Gigi下月9日18歲生日，笑言不想太快長大變成人。

用運氣要三思而後行

問到踏入18歲第一件事最想做什麼？Gigi笑說：「換成人身分證，因為身分證一定要換。（會否嘗試買六合彩？）我主張運氣在有需要時才用，所以我不會買，用運氣要三思而後行，好驚運氣用完一次就沒有，而且又不能儲起。」提議將運氣用於稍後考DSE？Gigi自嘲貼考試題目無次中，所以寧願靠自己努力溫習，對今次考試都有信心。

問如何慶祝18歲生日？Gigi說：「父母會帶同弟妹從內地來港，所以好開心，生日當天會跟家人慶祝。」公司亦安排她跟粉絲生日聚會，「生日會不是正日舉行，到時跟一班粉絲慶祝，我會以特別方式出場」。是否從天而降？她笑說：「可以，試人生第一次吊威也」。她稱未知會邀請多少粉絲出席生日會，要交由歌迷會及公司商量。

鄭俊弘何雁詩合唱《芳華絕代》

鄭俊弘與何雁詩婚後甚少同台演出，今次夫妻檔演繹張國榮（哥哥）與梅艷芳合唱的《芳華絕代》。鄭俊弘笑稱9個月大的兒子Asher在家聽他們唱歌排舞，好入神兼流露得意表情。問他們會否學哥哥和梅姐當年獻唱《芳華絕代》時的大膽親暱舉動？鄭俊弘認為跟熟人合唱此曲會減少尷尬。何雁詩覺得相反，「好似將平時做的私事擺出來，要視乎現場感覺」。翻唱前輩金曲，會否擔心外界比較，甚至負評？何雁詩說：「一定無得比！作為後輩，只想做到最好，有個交代。」鄭俊弘視哥哥為偶像，能演繹偶像金曲感榮幸。

記者：林蘊兒