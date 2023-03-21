避談跟竇驍婚事：冇嘢公布 何超蓮被追訪掀混亂 助手推撞傳媒

有內地攝影師在社交網上載一張新娘背面的黑白婚紗照片，稱有藝人在三亞舉行神秘婚禮，有網民猜是何超蓮。（網上圖片）

何超蓮（右）避談跟竇驍（左）是否已婚，只說有好消息會跟大家講。（資料圖片）

何超蓮在女助手護駕下離開（左圖），大批傳媒緊貼追訪（右圖），引起一陣混亂，她被嚇到面有難色。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍2019年公開戀情，拍拖4年多曾傳分手、復合、閃婚、懷孕。何超蓮今年初澄清與男友感情穩定，只是不想和大家分享太多，免講多錯多。近日何超蓮與竇驍被指將拉埋天窗，定在峇里舉行婚禮，昨日她出席活動，事先表明不受訪，離開時被追問婚事，引起一陣混亂，發生推撞事件。何超蓮沒有澄清或否認傳聞，只表示有好消息會同大家講，現在「冇嘢公布」。

最近有傳何超蓮與竇驍將於4月豪擲半億在峇里舉行盛大婚禮，好友鄧紫棋、李蘊、JW（王灝兒）、Twins及薛凱琪獲邀出席，早前阿Sa（蔡卓妍）出席活動被問及此事，只透露在倫敦遇到超蓮有恭喜對方，超蓮回應謝謝，但被追問婚禮詳情，她即守口如瓶，「唔知，她都未公布，等她自己講」。

日前內地網站瘋傳超蓮與竇驍已結婚，有攝影師在小紅書上載一張新娘背面的黑白婚紗照片，稱婚禮地點在三亞，該攝影師留言：「經過藝人同意唯一可以發的一張婚禮照片，神秘的三亞婚禮。」隨即引起網民熱議，有人憑身形及耳仔推測女主角是超蓮，認為4月結婚的傳聞只是煙幕，超蓮一直秘密搞婚禮，但亦有網民不認同；其後攝影師刪除照片。

雙手無戴任何戒指

超蓮昨日到中環出席香薰店開幕活動，一臉神彩飛揚，雙手十指無佩戴任何戒指；活動前她已表明不接受訪問，記者恭喜她亦無動於中。完成剪綵儀式，超蓮於店內逗留約20分鐘，由助手、現場工作人員及商場保安護送離開，大批傳媒上前追訪求證婚事，超蓮最初被問到婚事籌備情况，她避而不答，其身邊兩名操普通話的女助手推撞記者，有人被推跌，現場混亂一片，擾攘10分鐘。

應要求停步 追問婚事皺眉

超蓮被混亂場面嚇倒，一度誤走入其他店舖，她為免再有危險情况發生，便應要求停步，並呼籲女助手冷靜及不要推，她說：「有好消息會同大家講，我現在冇嘢公布。」追問她是否已婚，或正在籌備婚禮？她皺眉說：「我咪講咗，有消息同大家講囉。」然後在工作人員護送下，從商場緊急通道離開。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳