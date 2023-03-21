開騷求突破 衝擊樂迷視覺 方皓玟操出99磅鋼條身形

【明報專訊】方皓玟（小明）出道超過20年，2021年舉行入行首個紅館演唱會《LOST n FOUND》，為樂迷帶來不少驚喜。小明今年再開個人騷，5月假亞洲博覽館舉行一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》。小明每次開騷都傾盡心思，尋求突破，向觀眾呈獻新鮮感，今次亦不例外。她預告演出將衝擊樂迷視覺，「主題意念我恨做好耐，香港很少見這類型演出，我也從未試過，期望給觀眾耳目一新感覺。舞蹈員的服裝設計、舞步編排，以至整個音樂會流程，都經過精心安排。我都鍾意跳舞，卻不算是手腳好靈活的人，最重要想大家看到我的誠意」。

一星期食一次拉麵獎勵

自我要求高的小明已加緊訓練唱歌跳舞，同時勤力健身狂操，苦練鋼條身形，「現在是我人生體重新低，由105磅減到只得99磅，最緊要精神，畢竟做騷消耗好大，希望有足夠體力應付。兩年前開始找健身教練觀察我進度，沒有數過身上練到幾多嚿腹肌，但幾滿意目前身形，好想一直保持」。

小明不時在社交平台分享操練過程，個人心得除多做帶氧運動，加強心肺功能外，生活亦變得規律；飲食方面偏向清淡，盡量戒澱粉質、吃肉、水果和飲母親煲的愛心靚湯，最喜歡吃日本菜的她暫時忍口，每星期准食一次拉麵當獎勵。

無打算母子同台表演

小明前年跟日籍丈夫安田慎吾離婚，快將5歲的獨子Luca跟她生活，身兼父職，幸有家人幫手照顧令她放心，可全心全意投入工作。她一臉冧樣爆兒子是其小粉絲，預備帶燈牌睇騷，和練定幾首歌撐場。小明甜笑說：「兒子是投入支持者，他最喜歡的歌是《Freedom》，可能因為他覺得沒有自由，所以要唱出來，一起歌就識唱。平日去餐廳播我的歌，他會認得是媽媽把聲。」

提起謝安琪女兒張靖曾上台表演，大騷唱歌天分，小明卻不肯定兒子有沒有這方面潛質，現在讓囝囝學彈鋼琴，暫時沒有打算母子檔同台表演，身為家長，將來他是否入行亦沒有所謂。

持開放態度迎第二春

向來知足的小明稱能平衡事業、生活節奏和與家人相處各方面，每日都感覺充實，目前是人生最滿意的階段。雖然經歷婚變，但小明沒有因此放棄追求愛情，若遇到心儀的人，仍會勇往直前，「人基本是需要愛，遇到喜歡的，不妨照去馬。現在兒子開始長大，所以我對戀愛持開放態度」。

小明公開擇偶要求，稱即使對方不是志趣相投同熱愛音樂亦沒有所謂，只要思想和價值觀一樣，能夠溝通就可以，她笑說：「鍾意有才華的人，當然我也是外貌協會會長，擁有7分才華，3分姿色的『黃金比例』就最好。」

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髮型：Jimmy White@INDULGENCE

記者：林蘊兒