布斯68歲生日精靈吹蠟燭 前妻太太5女兒齊慶賀

【明報專訊】《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）透過家人去年3月底宣布患失語症，影響認知能力，因此提早退休。上月其前妻兼《人鬼情未了》女星狄美摩亞（Demi Moore）、狄美跟布斯的3名女兒，以及現任太太愛瑪（Emma Heming）與兩名女兒發聯合聲明，表示布斯被診斷患有額顳葉認知障礙症（frontotemporal dementia，FTD），稱「溝通方面的挑戰僅是布斯面臨的症狀之一」，又表示此病暫時沒有任何治療方法，希望未來數年情况能有所轉變。

本月19日是布斯韋利士的68歲生日，狄美摩亞與愛瑪分別上載片段一家人如何為布斯慶祝。從片段所見，一家人高唱生日歌，布斯面露笑容，愛瑪遞上蛋糕，布斯也精靈地吹熄蛋糕上的蠟燭，並與女兒的男友擊掌。片段中布斯與狄美的長女露瑪（Rumer Willis）腹大便便，看來兩人快將榮升外公外婆。布斯太太愛瑪則表示早上曾哭過，稱不介意展現脆弱一面，自言經常收到信息讚她很堅強，不知如何能做到，愛瑪直言，「我沒得選擇，我希望有得揀」。2009年嫁給布斯的愛瑪表示，為了兩名女兒，必須勇敢面對，「不過每天我也有傷感的時候，像今天他的生日就有此感覺」。愛瑪稱給布斯的生日願望是希望大家繼續為他祈禱，「敏感的雙魚座靈魂會感受得到」。