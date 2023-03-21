【開箱】《叛逆特務》 三國諜戰 揪出內鬼

【明報專訊】國際刑事法院上周宣布，就俄軍侵烏的戰爭罪向俄羅斯總統普京發出拘捕令；中國國家主席習近平應普京邀請，昨日抵達俄羅斯展開國事訪問，加上中美關係緊張，國際形勢波譎雲詭，不知多少特工在背後摩拳擦掌，成為很多編劇的靈感與素材。去年12月拆禮物日在影視串流平台Netflix上架的《叛逆特務》（Treason）正是其中之一，內容牽涉到首相競選，以及英俄美三國特工，曾打入74個國家及地區的英語節目十大收視榜，爛番茄影評網站給予近七成好評，不過觀衆反應麻麻，只有約四成人畀讚。

男主角被迫上位

《叛逆特務》講述英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）局長Martin遭毒殺昏迷留院，下屬Adam署任，後者早年喪偶，育有女兒Ella及兒子Callum，並與軍醫Maddy再婚，一家四口相處融洽，卻不適應Adam這次「升職」，尤其處於反叛期的女兒Ella，更討厭保鑣跟隨左右。Adam過往在中東執行職務期間認識的舊情人兼俄羅斯特工Kara來訪，自首是毒害Martin真兇，目的是讓Adam上位，藉此協助她查出誰是MI6內鬼，害她當年在在阿塞拜疆巴庫的幾名線人遇害。Kara還透露Adam屢建奇功得以不斷升遷，都是她刻意發放情報的功勞。

另一方面，美國中情局特工Dede與Maddy曾在阿富汗服役，亦來到倫敦，向後者透露Adam絕不簡單，希望她能蒐集情報。Audrey與Kirby分別角逐首相，黑材料陸續出爐，亦是Martin之前有份在背後操控，藉此捧出有利自己的英揆，鞏固在MI6勢力，躲在背後呼風喚雨。此時Ella被綁架，Martin蘇醒，Adam被指過往是雙面間諜，面臨叛國指控，最後會如何收科？

《叛逆特務》由《換諜者》麥查文（Matt Charman）監製及編劇，「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）扮演Kara，《夜魔俠》查理葛斯（Charlie Cox）飾演男主角Adam，在《貝爾法斯特》扮演爺爺的基倫軒斯（Ciaran Hinds）則扮演Martin，台前幕後陣容不弱。全劇只有5集，平均每集約40分鐘，加起來不過比電影《鐵達尼號》或《阿凡達》系列稍長，要交代複雜的關係，爾虞我詐的利害衝突，似乎有點匆忙；而且主角每次太容易脫困，難怪觀衆批評劇本不夠嚴謹。

涉嫌叛國並非叛逆

《叛逆特務》原片名Treason，有叛國罪之意，反而跟「叛逆」沒多大關係；事實上劇中Adam有叛國嫌疑，最終真相大白，卻要付出沉重代價。劇中角色平板而個性不連貫，才是最大弊病，像Kara對線人及其家屬有情有義，其實處事心狠手辣；與Adam有過一段情，卻充分利用對方替自己找出真兇，面對Adam的子女又異常溫柔，好像有點矛盾。Adam的平庸，完全看不出是經驗豐富的特工，而且也讓觀衆質疑他真的有能力坐上MI6局長之位？