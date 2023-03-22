人生下半場要踢場好波 「綠葉王」張國強：娛圈無人不會爭

【明報專訊】66歲張國強入行47年，歷盡高山低谷，初出茅廬已在影壇發光發亮，一躍成為電影男主角；他亦在無綫經典兒童節目《430穿梭機》擔任機長角色，陪伴熒幕前的70後成長，繼而重返影圈，輾轉再回到無綫這個娘家拍劇至今；一路走來，即使由男一至被封為「金牌綠葉王」，他仍抱着入行前當足球員的鬥志，落得場踢波就要全情投入，踢到最後，未完場都不放棄任何機會，况且現階段的他視為剛踏入人生下半場，仍有機會逆轉成為贏家。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張國強（KK）從小有兩個夢想，一個是明星夢，另一是球星夢，「細個住的地方有很多戲院和足球場，我先發明星夢，最鍾意跟一班小朋友去睇戲，睇完戲就角色扮演，你扮石堅、我就扮曹達華，不是話好鍾意做明星，而是好鍾意演戲。到返學開始接觸體育活動，我特別鍾意足球，就想在體壇大展拳腳，由小童盃賽、青年盃賽踢到入預備組，之後再上甲組，足球生涯幾順利，當時香港足球發展蓬勃，我一心向足球方面發展，無想過做其他嘢」。

圓球星夢再追明星夢

KK成為甲組足球員，司職右後衛，機緣下，1976年無綫劇《無花果》招募年輕足球員演出，KK實現明星夢的機會也來臨，他說：「成班人貪玩報名，咁啱揀咗我，算是一個緣分，當時諗住拍完就算，點知有觀眾緣，獲監製賞識，經常獲起用，當時參演最多是甘國亮的作品，包括《瑪麗關77》、《甜姐兒》、《青春熱潮》等，1978年無綫向我提出轉做全職演員，便正式簽約無綫。」

要放棄足球，當時怎樣抉擇？他說：「簽約前仍有踢波，經常被取笑波影視三棲，拍電視劇困身，又參演人生首部電影《點指兵兵》，還要練波比賽，一直都好辛苦，直至1980年，陳欣健找我拍電影《文仔的肥皂泡》，他表示很難遷就我，亦怕我捱不住，建議放棄其中一樣，最後我選擇放棄足球，因覺得踢了4年甲組，已有個好好的成績表，亦還了心願，不如放多些時間在娛樂圈。」

曾離巢無綫重返影圈

出道不久已成為電影男主角，但KK一直沒想過自己紅不紅，「只是多工作及有人認識，對我來講，紅的定義是像成龍般進軍國際，我還差好遠，加入無綫後發現臥虎藏龍的人實在太多，自己的演技仍很幼嫩，故希望多些練習，1982年便接受節目組邀請擔任《430穿梭機》主持，一星期5日都可以當主持面對鏡頭」。KK一做便當了4年主持，亦覺得是時候功成身退，但未能調回劇組，令他萌生去意，即使無綫以《新紮師兄續集》角色利誘續約，他仍不為所動，決定離開無綫重返影圈，他說：「當初入兒童節目都是想磨練自己，始終興趣是演戲，當時電影正蓬勃，好快有電影公司簽我，既然不能調回劇組，就索性去拍戲，係順理成章。」

隨後KK舉家移民加拿大，2004年決定回流，2008年獲邀重返無綫，因多數安排他演反派角色，被形容已把名利拋諸腦後。KK說：「其實無一個人不會爭，尤其在娛樂圈，由一線跌落四線都會有人同你爭，可能你想做茄哩啡都未必做到，就如踢波一樣，落到場就要睇你表現，就算做後備，都要操得弗才有機會出場；別人稱呼我什麼，以前會好介懷，但介懷與否都要做，別人覺得我是什麼便是什麼，無所謂，欣然面對就得，慶幸我沒被淘汰，仍然做緊，如果做得不好，說不定由綠葉位置一路跌落去。我深明一個道理，主題樂園最出名是米奇老鼠，你話唐老鴨是綠葉，是無意思的，唐老鴨都好受歡迎，只是大與小的分別而已。」

以前有偶包 角色有得揀

KK被封「金牌綠葉王」亦不無道理，由《天龍八部》飾演慕容復 、《舌劍上的公堂》潘鏡全、《華麗轉身》賴哥頓、《城寨英雄》柯萬長、《超能使者》袁叔及《有種好男人》蔣定天，KK演什麼似什麼。他坦言以前曾有偶像包袱，機會多到有得揀，現在什麼角色都會欣然接受，一直學習，亦有信心可以做到，他說：「多嘢做是因為不揀擇，我鍾意在比賽中保持狀態，只操不能出場，就會無晒鬥志；齋跑不比賽會好悶，所以有比賽便認真去踢，無理由企響度，我不停去跑，踢得投入，觀眾總會看到。」

未完場還有機會入波

演藝人生嘗盡高低起跌，KK稱不敢比喻是場很精彩的球賽，他說：「好多人講咁大年紀還去搏。我沒有搏，只是覺得這個年紀才是人生下半場，甚至會加時都未知，既然上半場對手咁勁，我輸咗，無所謂，我現在還在踢，即是未完場還有機會入波，當下才是最重要；以前都過去了，未來如何不會知，便做好現在，得與失不必介懷。」他稱不會主動退休，笑道：「同踢波一樣，如果到你踢唔到，唔退都唔得啦！」

場地：YOLO