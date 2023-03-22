任《430穿梭機》隊長4年 見證偉仔星爺成長

【明報專訊】KK當了4年《430穿梭機》隊長，見證節目孕育出梁朝偉（偉仔）與周星馳（星爺）兩大巨星。

KK表示看着他們成長都幾開心，亦證明他們有能力和實力，「偉仔性格沉鬱，總被指放在兒童節目格格不入，可能他當時未必鍾意或投入去做，但不要緊，他做到就得，節目主持都可以有另類風格，個個千篇一律好似我，反而未必合適，偉仔是思考智慧型，每個人都有自己的特點」。傳當年周星馳會整蠱小朋友，問KK可有見過？他即時為對方平反，「其實他不是整蠱小朋友，是覺得應該這樣跟小朋友玩，這方面大家都有不同方法」。