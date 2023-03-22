楊冪被指來港探女 前老爺劉丹不知情：冇見到

【明報專訊】劉丹（丹爺）、呂慧儀、吳偉豪等昨日宣傳無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，丹爺心情大好，即席高唱幾句《迎春花》迎春分。他表示平時很少唱歌，只是突然想起修哥（胡楓）才唱，問可有唱兒歌𧨾8歲孫女小糯米？他笑道：「唱來唱去都係嗰兩首，孫女未聽厭，我都厭。」他稱通常交由兒子劉愷威唱，並透露兒子早前帶女友李曉峰回港和他見面。前新抱楊冪早前亦與父母現身香港，丹爺被問到楊冪是否來港探小糯米？他說：「我唔知喎，冇見到！係咩？」

丹爺透露小糯米在學校有很多節目，除參加運動會、鋼琴比賽，學校又安排孫女在活動擔任司儀，問可有過兩招給小糯米？他笑說：「佢好得意，參加比賽唔講我知，捧住個盃才話我聽，不過爺爺講嘢好遴迍，唔係咁醒，希望她青出於藍啦。」

呂慧儀被笑似紫薯

呂慧儀笑稱特以紫霞仙子造型亮相迎春天，被同事取笑像紫薯，她表示復活節將至，正安排與8歲兒子「蟹籽」黃柏翹的親子活動，打算參加公司的兒童節目。她透露前夫黃文迪與「蟹籽」時有見面，「現在兒子和爸爸約完講聲我知，不用經我，他已大個，好早熟識諗，還常常叮囑我放工早點回家，不過我鍾意，趁他還肯陪我就開心吓先」。

吳偉豪拒跟吳大強演父子

吳偉豪大讚父親吳大強打入《中年好聲音》10強好勁，5月父親跟一眾參賽者開騷，已打算買門票請親戚朋友睇。他透露參演的新劇《非常檢控觀》的監製有意邀父親客串，父親表示冇問題。吳偉豪說：「當然想啦，至於演什麼角色，我也不太清楚，他度期還難過我，不過現實生活已是父子，想新鮮一點，不演父子，畀佢打都ok。」

記者：林祖傑