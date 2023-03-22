奇洛李維斯藍絲帶悼念「接待員」 甄子丹出席《殺神John Wick 4》首映 男星下跪行大禮

【明報專訊】荷李活「男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）新片《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）開畫前夕，戲中飾演殺手酒店接待員的蘭斯列迪克（Lance Reddick）上周突然離世。前日《殺神4》在洛杉磯舉行首映禮，奇洛與拍檔均戴上藍絲帶，一起悼念故人，就連早前缺席倫敦及紐約首映的甄子丹亦不例外。上集扮演反派的馬達卡高斯（Mark Dacascos）甫見到「宇宙最強」，即向他行下跪禮，認真畀面。

《殺神John Wick 4》將於本周五（24日）在美國開畫，香港提前一日上映，導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）前日率領主角奇洛李維斯、伊恩麥聖（Ian McShane）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、真田廣之及澤山璃奈等出席TCL中國劇院舉行的《殺神4》洛杉磯首映禮，場面相當熱鬧，今集新加盟的甄子丹亦偕妻汪詩詩及子女亮相，卻未有跟奇洛等拍檔大合照，未知跟他的「敢言」可有關連。

甄子丹曾批評《殺神4》

甄子丹上周一出席奧斯卡頒獎禮後，未有跟隨大隊到紐約宣傳，而是返回香港，周日（19日）到沙田馬場支持香港打吡大賽，然後風塵僕僕，再偕妻女亮相《殺神4》洛杉磯首映禮。他早前接受外媒《GQ》訪問時，曾經批評英美傳媒如BBC及CNN「永遠不會報道內地真實一面」，就連《殺神4》亦不放過，指新片角色原本叫「Shang」或「Chang」，但他認為類似名字只能代表西方眼中的典型中國人，「為什麼不可以改個正常的名字？就連戲服都要穿唐裝？」最後電影公司接納其意見，角色改名「Caine」並跟奇洛一樣穿著西裝。

在上集《殺神John Wick 3》扮演最強殺手ZERO的動作片男星兼武術家馬達卡高斯，在新片首映禮上見到甄子丹，立即上前單膝下跪兼拱手行禮，甄子丹隨即伸手請起，頗有識英雄重英雄之感。遺憾的是，曾是空手道及多種功夫比賽冠軍的馬達卡高斯，今集已無戲分，未能跟甄子丹比武，觀眾只能嘆句「無眼福」。

羅蘭士費斯賓痛失好兄弟

提起《殺神4》，片中飾演殺手酒店「穹天屠」接待員的黑人男星蘭斯列迪克，上周在洛杉磯寓所猝逝，終年60歲。跟他數度合作的奇洛李維斯，在首映禮大讚故人是「很特別的藝術家，個性優雅且帶尊嚴，對生活和工作都充滿熱情，能夠跟蘭斯一起拍戲，是我的榮幸」；羅蘭士費斯賓亦讚揚「在各方面來說，蘭斯都是這部電影的重心，我們痛失一名好兄弟，但我們一起拍了好電影」。為了紀念故人，全片演員都戴上藍絲帶，送上最後的敬意。