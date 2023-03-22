【開箱】《潘朵拉：偽造的樂園》 李智雅扮打女 復仇劇開到荼蘼？

李相侖表面是好丈夫、好爸爸，事業上卻充滿野心，為求達到目的不擇手段。

【明報專訊】韓劇《The Penthouse 上流戰爭》收視理想，結局高收28.8%，最後拍足3季。編劇金順玉跟女主角李智雅再度合作有線頻道tvN新劇《潘朵拉：偽造的樂園》，剛於本月11日首播，香港觀眾可於影視串流平台Disney+收看。兩劇班底雷同，《潘朵拉》將會延續光輝戰績，還是狗尾續貂？

靚太解除記憶封印

《潘朵拉：偽造的樂園》講述洪泰拉（李智雅飾）過着令人羨慕的幸福生活，擁有美滿家庭，丈夫表在賢（李相侖飾）是科技企業HATCH社長，且是呼聲最高的下屆總統候選人，女兒表智雨（金時雨飾）亦乖巧可愛。然而洪泰拉的過去，對她來說是個謎。15年前，洪泰拉在法國受重傷導致失憶，就連外表亦因傷勢而改變。直至某日，記憶終於重現，卻變成噩夢的開始。洪泰拉發現過去多年的身分及經歷，竟是被人刻意塑造出來，如今恢復記憶，也是因為他有機會成為第一夫人。洪泰拉為了揪出幕後主腦，以及保護家人，獨自踏上復仇路。

劇集包含人類的欲望、嫉妒、感情及復仇等元素，每個角色都充滿野心，人物關係也很複雜。HATCH社長表在賢有兩位好兄弟：金鳥集團富二代兼HATCH代表張道振（朴基雄飾），以及同公司研究所所長具成燦（奉太奎飾）。3人合力研發記憶晶片，只要把它貼在頭上，就能獲取晶片內的記憶與知識。首集描述HATCH把載滿遊戲戰略資料的記憶晶片貼在大猩猩頭上，安排牠跟電競高手比賽，結果大猩猩獲勝，證明研究已接近成功。

不過，3人各懷有不可告人秘密。表在賢明知大猩猩在實驗期間出現副作用，但仍堅持推展人體測試；張道振出軌，與新聞主播妻子高海秀（張熙軫飾）婚姻亮紅燈，後者對於父親高泰順死因存疑，即使過了15年，仍想找出真兇，結果發現殺父仇人竟是閨密洪泰拉。

女殺手遭改變身分

洪泰拉胞姐洪尤拉（韓秀妍飾）的欲望更加露骨，後者一直知道洪泰拉不是自己親妹，妒忌對方擁有完美生活，她渴望進入上流社會，於是勾引有婦之夫張道振，同時暗撻具成燦。張道振父親張昑侔（安內相飾）與已故前總統高泰順（車光洙飾）相識多年，但因生意而鬧不和，張昑侔可能是買兇殺死高泰順的主謀。

如果說《潘》劇的主線是欲望，副線則是洪泰拉的過去。目前播出4集，洪泰拉記憶已經恢復，開始向揑造她人生的主謀復仇。她自小父母雙亡，與胞弟相依為命。年輕時被精神病院院長金善斗（沈昭英飾）禁錮，把她訓練成為殺手，取名「50號」。15年前，50號接到槍殺總統高泰順任務，完成後帶着胞弟逃亡，企圖脫離組織，慘被金善斗派人滅口。50號墮崖幸不死，卻被神秘人消除記憶，再助她轉換身分，最終變成洪泰拉。

劇情離地收視一般

《潘朵拉》由金順玉創作，徒弟玄智珉擔任編劇，加上李智雅演出，難免跟《The Penthouse 上流戰爭》作比較。兩者最大分別是《潘》劇有不少動作場面，洪泰拉雖然失去記憶，「身體卻很誠實」，身手依然敏捷，輕易以一敵十。《潘》劇導演是《神奇女替身》崔英勳，他擅長拍動作戲，新劇拍得清脆利落。

《潘朵拉》全劇16集，製作費高達186億韓圜（約1.12億港元），可是收視率暫時處於較低水平。首4集最高收視為5.7%，最低只有3.8%，跟上一檔的《浪漫速成班》結局17%相比，收視流失超過10個百分點，或許跟《潘朵拉》情節脫離現實，又或是近期太多復仇劇如《模範的士2》及《黑暗榮耀》，觀眾開始覺膩？