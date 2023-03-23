孝淵在港打卡頻遇粉絲 秋成勳認《體能之巔》帶挈工作激增

【明報專訊】韓國女團少女時代成員孝淵、競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》參賽選手秋成勳，以及何雁詩和林德信等，昨日到粉嶺高爾夫球場出戰「職業業餘配對賽」。孝淵先以國語向傳媒打招呼，說相隔三四年再來港，到這個歷史悠久的球場打波感到很特別。

久未來港，孝淵稱有很多事想做，日前到中環街道的壁畫拍照，以及體驗世界最長的扶手電梯，行到最高，又品嘗地道美食。她笑稱：「香港粉絲很厲害，我習慣去到哪裏就拍到哪裏，沒想到粉絲看了我的社交網，隨即在現場出現，有跟粉絲合照和簽名。」問何時再與隊友以少女時代來香港開騷？孝淵說是秘密，先賣個關子，機會到時會盡快來香港見粉絲，相信成員見到她來港會感到羨慕。她現時忙於以「DJ HYO」身分參與個人活動，希望去不同地方跟粉絲見面。

每日操練保持最佳身形

有10年球齡的秋成勳第一次來港打高爾夫球，場地環境令他感到很有趣。他明日轉往新加坡工作，之後再回韓國和去日本。秋成勳承認《體能之巔》令他人氣上升，帶挈到世界各地工作，節目播出後，其社交網每日收過千私訊，是做格鬥選手以來未試過的待遇。收入也激增？他說：「現在才開始忙，最想證明給大家看，雖然我是大叔，但只要努力都可做到。」《體能之巔》大受歡迎，秋成勳稱若再有下一次機會，想再參加這節目，現在韓國很多電視台邀請他上節目，亦有不少客戶邀拍廣告，4月會拍一個短劇，「不過我始終是格鬥選手，想再在比賽中加油」。現在出街有否遇過粉絲「挑戰」嘗試能否推倒他？秋成勳笑說沒有人這樣做。

秋成勳稱為保持最佳身形每日操練，在二三十歲時會用盡100%力量，但現在這樣操很易受傷，出70至80%能量已足夠。可聽聞《體能之巔》決賽的亞軍選手投訴賽果不公平？他稱因沒參與其中，不清楚詳情，但相信每名選手都盡全力，非常尊重每名參賽者。

何雁詩爆鄭俊弘有肚腩

曾是香港高爾夫球代表隊的何雁詩，表示兒子出世後已少有機會打波，昨日到場前都擔心會生疏，但一落場感覺和球癮都回來，周末會帶兒子再來球場參與親子活動。會否培養兒子打高球？她稱不會逼兒子，視乎其意願，若喜歡當然好，很想三代同堂一齊打波。何雁詩大爆老公鄭俊弘是秋成勳粉絲，見到對方即「集郵」給老公看。她說老公喜歡操大隻，有積極操練，努力減走肚腩。目標操到秋成勳那樣？她笑言：「老公在我眼中永遠是最好，很大隻又靚仔。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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