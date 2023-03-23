張國榮逝世20周年展覽 分享相遇故事 文雪兒憶拍劇趣事 哥迷難忘獻吻一刻

【明報專訊】4月1日是一代巨星「哥哥」張國榮逝世20周年，一班哥迷與奧運站一商場合辦大型展覽「Timeless Leslie Encounter」，透過20個「相遇」故事，讓大家以多角度認識哥哥，包括文雪兒撰文分享與對方拍劇趣事，哥迷Shirley難忘送吻被偶像欣然接受。紀念活動由今日至4月2日舉行，為期11天，現場擺放了不少絕版刊物及珍藏，連續兩周末會有免費「導讀團」。本月31日的分享會，哥哥好友、工作伙伴、資深哥迷及「後榮迷」細訴點滴，屆時曾比特會現場演繹哥哥經典名曲。

展覽現場設有430吋大電視，播放20個張國榮經典作品片段，以及由逾3000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段。場中央有一幅以無限符號「∞」設計的霓虹燈打卡牆，寫滿由世界各地的哥迷投票選出，最具代表性的哥哥作品名字，包括經典歌曲《風再起時》、《Monica》、《為你鍾情》，以及電影《阿飛正傳》、《霸王別姬》、《英雄本色》等。

場內還擺放一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏8首哥哥的經典金曲，並邀請有才華的音樂人以琴聲為張國榮作出致敬。入場人士可以透過捐款，參與製作「即印即貼」巨型馬賽克張國榮相片牆。活動特製了一套4款以張國榮經典作品為設計的刺繡燙布貼供換領留念。

收工不願睡 任性開派對

文雪兒撰文分享與哥哥由工作伙伴變好朋友的故事，她與哥哥合作麗的電視劇《浣花洗劍錄》、《甜甜廿四味》、《對對糊》等，難忘以前跟哥哥一起開工的日子，一班年輕人放工不願睡，有次去其中一個人的家開大食會，玩到忘形，翌日照開工，年輕人就會這樣任性。

追隨哥哥40多年的資深哥迷Shirley，是其中一名提供珍藏展品及分享「與哥哥相遇」的故事， 對於哥哥離世20年，她仍感依依不捨，「哥哥是個高不可攀的巨星，但他很有親和力，為人很好，我們就好似一齊成長，我好懷念他。20年前，他離開的一天，我的心情好抑壓，直到他出殯，我去送別，看着他的靈車駛出，傷痛得立刻崩潰，哭成淚人。咁多年，現在我會用平常心去掛念哥哥，承傳他的愛心，做事認真，對朋友真心的美」。

哥哥超親民 合照主動搭膊頭

Shirley自言10多歲開始，被哥哥的英俊外形吸引，「我當正他是男朋友，好欣賞他的工作態度、待人接物，好有善心」。她回想1980年代科技資訊未夠發達，家教也很嚴厲，追星是一件好困難的事，唯有加入歌迷會。有幸參加過幾次哥哥生日派對，其中兩次令她畢生難忘。Shirley憶述，「有一次在中環的酒店宴會廳，我被抽中上台玩遊戲，獲哥哥贈送簽名海報一張，當時我向他送了一個吻，哥哥沒有抗拒，還輕輕蹲低身靠近我，欣然接受，印像中他好高、好靚、好香。另一次在歌迷聚會，接近完場時，我跑到台邊排隊找他影合照，哥哥非常親切，還搭住我膊頭，我內心好緊張，但畫面非常難忘」。 Shirley笑言年少時很慳，靠儲零用錢買哥哥的作品、海報、相片及剪報，至今收藏過百件，每逢哥哥的冥壽、忌辰就會拿出來懷緬一番。

永不過時 感覺從冇離開

為展覽擔任導賞員的阿Ling，自1980年代《為你鍾情》唱片情迷哥哥，大讚偶像聲色藝俱全，主演的《家有囍事》很好看。她同樣稱那個年代很難接觸明星，只能偶爾到電台、錄室室守候碰運氣，「我只見過哥哥兩次，有次在商台門口等到他影合照，張相珍藏到現在，好羨慕Shirley曾經親吻過哥哥」。雖然哥哥逝世多年，但阿Ling覺得哥哥冇離開過，並說：「他隨時都在我身邊出現，因為我平時搭車返工，都經常聽他的歌。哥哥很有品味，形象好時尚，直到今時今日翻閱他的作品和照片，不會覺得他過時。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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