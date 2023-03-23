何超欣不知何超蓮傳婚訊 余香凝恭喜舊愛陳家樂娶妻

【明報專訊】已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣（Alice）與二房外孫女何鍶珩前晚於尖沙嘴出席藝術活動，「學霸」超欣擁美國麻省理工大學雙學士學位及清華大學碩士學位，去年6月已畢業投身社會工作，現於世界大學氣候變化聯盟工作，主要推動青年關注這議題。問是否對家族生意沒有興趣？超欣說：「剛畢業，若現在做家族生意，都唔知做乜。需要更多工作經驗先，覺得做自己鍾意做的事比較重要，爸爸一直很支持慈善及公益工作，幫到人和世界都是父親宗旨，我也希望做更加多。」

問一直身在北京可有追求者？超欣避談，要求換另一問題。提到三房千金何超蓮傳與內地男星竇驍結婚，超欣說：「你同我講先知，冇時間睇新聞。」問超蓮結婚會否恭喜？她說：「當然，邊個結婚都會恭喜。」但不肯回答是否已恭喜超蓮。

余香凝計劃今年追B

余香凝產後工作減少，笑言盼觀眾沒有覺得她淡出過，稱上次出席同樣活動時佗着女兒，希望今次也帶來好事。問到是否再懷孕？她表示未有，不過有計劃今年再生，因女兒將兩歲，不想小朋友年齡相差太遠，和老公覺得仔女都無所謂，只想女兒有個伴，將來可以有商有量，「有多個講吓我壞話都好呀」。

對於舊愛陳家樂下月結婚，余香凝送上祝福，「搵到幸福是很開心的事，但沒有特別傳短訊打擾對方，大家都比較少聯絡，各有各生活」。

記者：林祖傑