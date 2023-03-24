車禍後首現身 右眼眉頭留疤 陳慧琳憶驚恐7小時 縫針多到數不清

【明報專訊】陳慧琳去年12月與13歲長子劉昇乘坐司機駕駛的座駕，當離開寓所落斜時，在嘉道理道跟對面線的私家車迎頭相撞，車頭損毁，陳慧琳面部及手部撞傷、腳部撞瘀；劉昇面部也有少許瘀傷。陳慧琳休息一段時間，前晚首度公開露面出席品牌活動，她面部傷勢已漸痊癒，但右眼眉頭至眼底位置仍隱約見到疤痕，且該位置的肌肉動不了，曾擔心毁容。她憶述撞車時面部撼落椅背的硬膠盤和電話上，血流滿面，承認有創傷後遺症。老公劉建浩說她以前樣貌是110分，現在多了一條疤痕，只減1分，都有109分。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳慧琳（Kelly）、湛琪清前晚到中環出席品牌活動。一身型格打扮的Kelly狀態大勇，受訪時表示已休息兩個多月才復工，現時面部傷勢好了很多，但右眼眉頭至眼底仍有疤痕，該位置的肌肉郁動不了。問能否康復？她說之前看醫生只顧問疤痕情况，下周見醫生再詳細詢問，相信能康復的，至於眉頭的疤痕，醫生說半年後會消退。Kelly表示當然十分擔心，怕開工時做不到表情，右眼有時會「戚一戚」，「我唱歌時這個是共鳴位，我驚一唱就爆線，到時傷口擘開就會甩線及變闊，就真的變『刀疤陳』了」。

「如兒子流血 我會喊到癲」

Kelly憶述當時面部撼落椅背的硬膠盤及電話上，即時血流滿面，而且一滴一滴流入衣服內，連牙都流血，真的很驚。縫了多少針？她稱初時都有數，但縫到20幾針時已數不下去，整個過程逾3小時，醫生也說傷口很深，要一層一層幫她縫針。有否擔心毁容？她稱有，最初到政府醫院，之後經理人找了私家醫生，驚恐了7小時。Kelly表示最緊要是見到兒子沒大礙，「如果兒子流血，我應該會喊到癲；當時兒子不是太驚，發現我好驚就不斷說『死火』」。

患創傷後遺症 老公甜言𧨾番

Kelly承認有創傷後遺症，但不用看心理醫生，只是沒胃口，因所有安排好的工作都要押後，對合作單位感不好意思，加上擔心容貌能否復原，心理壓力好大，幸客戶很好，願意押後，所以沒有損失。現在坐車落斜，都會叫司機把車開到最慢，慢到似蟻爬一樣，還會全神貫注望向前方，以及扣緊安全帶及不玩電話，也不敢駕車，因很大責任。她表示大仔事後都驚，最近帶他去洗牙，一起坐車時的感覺如案件重演，「我哋開頭好驚，但過了撞車的地點就無事了，真的『喺嗰度跌低，喺嗰度起返身』」。

Kelly稱意外發生後，老公很擔心，見她面部又青又紫，腫到似打完MMA一樣，眼睛又睜不開，還有高低臉，現在要靠畫唇去平衡。老公可有𧨾番？Kelly冧爆說：「他說我以前是110分，現在少了1分，因多了一條疤痕。在他眼中我腫到豬頭咁都有109分，OK啦！」

湛琪清呻女兒黐爸爸 計劃追個仔

湛琪清稱女兒15個月大，超得意，會講很多說話，「不過現在很慘，明明是我生，又是我每晚哄她睡覺，但卻愛爸爸多過愛媽媽。有時我想攬老公，女兒會說no及打我；老公都衰衰哋，以前回家會𧨾我、惜我，現在會衝向女兒，我無晒地位，要生個兒子愛惜我」。她稱有生仔計劃，待女兒長大一點就實行，笑言女兒是爸爸的前世情人，但她是今世情人，老公如想快點生多個，就要對她好一點。

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