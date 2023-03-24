《艾蜜莉在巴黎》靚仔廚師首度訪港 盧卡斯巴禾恨演邊緣人角色

盧卡斯巴禾（右）因參演《艾蜜莉在巴黎》而獲得「靚仔廚師」稱號。

盧卡斯巴禾訪港期間，曾到旺角、尖沙嘴及山頂觀光，又品嘗地道美食。

【明報專訊】影視串流平台Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）扮演「靚仔廚師」的法國男星盧卡斯巴禾（Lucas Bravo），早前來港擔任第16屆亞洲電影大獎的頒獎嘉賓，與本地電影人會面之餘，順道遊覽旺角、尖沙嘴及山頂。盧卡斯接受本報訪問，透露今年暑假將會開拍《艾》劇第4季，又表示有意在亞洲地區發展，並揚言喜歡香港，日後將會再來旅遊。

首次踏足香港的盧卡斯，對於香港的一切均感好奇，他興奮地說：「我喜歡香港的天氣、語言、時裝及美食，希望加深了解。」據悉他抵港後，隨即到旺角品嘗街頭小食，又到過尖沙嘴和山頂觀光。

喜歡「靚仔廚師」稱號

盧卡斯參演《艾蜜莉在巴黎》後，獲網民贈予「靚仔廚師」或「廚師男友」等稱號，他說無論什麼稱號都喜歡，「我明白網民需要一個主題標籤，所以什麼稱號我都不介意」。他喜歡「靚仔廚師」稱號，可與角色的職業連結起來，剛好他也喜愛下廚。多得《艾》劇大受歡迎，令他生活改變，獲得更多演出機會。他又透露《艾》劇第4季將於今年7、8月開拍，但他仍未收到劇本，暫未知道他跟「艾蜜莉」莉莉哥連斯（Lily Collins）感情有何進展。

盧卡斯指劇中角色Gabriel與自己性格相似，因為《艾》劇監製戴倫施達（Darren Star）喜歡把演員最真實一面放入劇本中，盧卡斯說：「我跟Gabriel一樣，容易溝通，個性開朗，就像鄰家男孩一樣，唯獨不像Gabriel搖擺不定的愛情觀，也不會欺騙女友，當我吻了女生時，我會負責到底。」

今年接拍3部電影

問到未來發展方向，盧卡斯表示今年將會接拍3部電影，4月先拍荷李活片，扮演記者角色，然後主演法國電影，也是他首度擔正主角，戲中飾演盜賊，形容角色像《捉智雙雄》，令他期待演出。他希望挑戰不同類型角色，例如壞蛋、道友或情緒病患者等。

提到今次訪港期間，與香港電影人會面，他坦言想在亞洲地區發展，特別是日本及內地，他說：「我喜歡旅遊，想前往東南亞，多看看世界，就像我到美國發展一樣，有機會我一定會再來香港。」

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳