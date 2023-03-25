慧妍雅集慈善晚會 黃嘉雯關楓馨鬥性感 楊思琦否認懷第三胎 兩個夠晒數

【明報專訊】「慧妍雅集41周年慈善晚會2023」昨晚在尖沙嘴某酒店舉行，逾40名歷屆港姐出席，包括朱玲玲、趙雅芝、曹敏莉、劉倩婷、向海嵐、王愛倫、陳法蓉、翁嘉穗、唐麗球、張名雅、梁凱晴及朱凱婷等，她們均盛裝打扮到場，當中黃嘉雯、關楓馨、梁麗翹及楊思琦性感搶鏡，黃嘉雯自稱健康中帶點豐滿。楊思琦則否認懷第三胎，稱兩個夠晒數。

記者︰鍾一虹

攝影︰劉永銳

黃嘉雯透露本要出埠拍攝旅遊節目，因工作計劃有變，讓她可參與這個活動，幸短時間內找到喜歡的晚裝赴會，她說：「早前接拍綜藝節目要穿泳裝，壓力下最近稍稍瘦了，慶幸能穿到身上的晚裝。」她自覺現時身形剛剛好，健康之中帶點豐滿，回想當年參選港姐太瘦，「選港姐時好辛苦，身形太瘦，跟現在相差10磅」。關楓馨開心能參與今次盛會，笑言精心挑選粉藍色晚裝，將自己打成灰姑娘的模樣，但自爆外遊返港身形變肥，「跟朋友去台灣旅行，大班人一起玩好開心，不停吃了很多，所以回港後要『找數』，現在控制飲食減磅」。

黃嘉雯不擔心公司裁員

提到TVB裁員，黃嘉雯說：「剛剛聽到消息，但不太清楚情况，會相信公司，我不太擔心，現在仍然有工開。」關楓馨稱最近洽談新工作，未想到公司最新的安排對自己有什麼影響，不會抱悲觀心態。

楊思琦︰有恭喜李泳豪

楊思琦去年在社交平台分享一輯照片，因肚凸凸被傳懷第三胎，當傳媒恭喜思琦再為人母時，她忍不住笑說︰「好好笑，我不知有此報道，可能因之前著了娃娃裝拍短片，才引起誤會。 」她無意再懷孕，表示兩個夠晒數，已有一子一女湊成個「好」字。久沒露面的楊思琦稱疫情關係，在內地逗留了近15個月，最近才返港。問她是否掙了一大桶金，夠買半層樓？她沒有正面回應，「在內地工作期間，我每晚都跟子女視像通話，透過視像教11歲的女兒做功課，但3歲的兒子還細，沒耐性跟我傾偈，還以為媽咪在電話裏面，聽了工人姐姐這樣說，好笑又心酸」。問她可知舊愛李泳豪跟台灣女友Agnes去年結婚？她稱身在內地，也是透過傳媒得知，當時已透過傳媒恭喜泳豪。至於泳豪母親施明因意外要動手術一事，她亦是在傳媒口中得知，希望對方早日康復，一切順利。

曹敏莉教曹敏寶用丹田唱歌

曹敏莉以慧妍雅集信託委員會主席身分出席活動，透露慧妍雅集將於5月舉行乒乓球籌款活動，所以她想約有運動細胞的朱玲玲一起練波。談到胞妹曹敏寶參加《中年好聲音》12強止步，有否安慰？她說︰「不用安慰，其他參賽者唱得好好，她殺入12強已是不錯，為她驕傲。她的表現也很好，身形比我還要fit，這就是上電視的魔力，令她有動力和壓力keep fit，以最佳狀態示人。」她透露敏寶日前生日，一家人為她慶生，大唱卡拉OK，讚敏寶是三姊妹中唱歌最好的一個，「不過當年是我教她用丹田唱歌的」。