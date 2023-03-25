【開箱】《65：絕境逃生》 阿當戴華槍戰史前恐龍

二人在水簾洞遭暴龍偷襲的場面，明顯是向《侏羅紀公園》致敬。

【明報專訊】《蜘蛛俠》導演森雷米（Sam Raimi）監製、《無聲絕境》編劇史葛碧克（Scott Beck）和拜恩活士（Bryan Woods）自編自導，《星球大戰：原力覺醒》阿當戴華（Adam Driver）主演科幻驚慄片《65：絕境逃生》（65），玩轉《侏羅紀公園》概念，講述人類不再被恐龍追殺而疲於奔命，而是手執高科技武器正面對撼，故事相當吸引，觀眾卻不買帳，本月初上映至今，全球票房僅收4000萬美元（約3.1億港元），影評網站「爛番茄」得分更跌至34%，到底死因何在？

男女主角撐起全片

據報《65：絕境逃生》製作費約4500萬美元（約3.5億港元），全片只有4名演員，除了阿當戴華和《復仇者聯盟3：無限之戰》15歲童星亞莉安娜格林布拉特（Ariana Greenblatt）之外，飾演阿當妻女的戲分甚少，嚴格來說是阿當二人撐起整部電影，無論對演技抑或叫座力都是極大挑戰。

故事講述6500萬年前，來自遙遠星體的太空船駕駛員米斯（阿當戴華飾），為了籌錢替女兒治病，勉為其難接受一項為期兩年的外星遠航工作，負責運送35名乘客到其他星球，然而飛行途中，太空船遭不明行星撞擊並墜落地球，幾乎全員罹難，只有米斯與女孩皓亞倖存。

米斯任務失敗，原本想過以死謝罪，幸好吞槍前發現冷凍倉內尚有一名生還者皓亞，於是重拾生存目標，為了帶她逃離地球，返回原居星體，他倆必須跨越森林和高山，然後登上太空船離去。可是地球危機四伏，大小恐龍遍佈森林，二人奮力殺出重圍，沿途雖然險象環生，同時也令友情升溫。

場面致敬《侏羅紀公園》

其中一幕講述米斯與皓亞躲在水簾洞休息，包圍在他倆身邊的警報器突然響起，原來暴龍悄然掩至，血盆大口準備伸入洞穴，享受一頓豐盛晚餐。這場戲明顯是向《侏羅紀公園》系列致敬，而遭米斯開槍打傷的暴龍，片尾為復仇而再次施襲，類似劇情熟口熟面，難言有新鮮感。

值得一讚的是，《65：絕境逃生》跟同類型電影大多留在片廠綠幕拍攝不同，而是選在美國俄勒岡州森林實地取景，因此戲中出現「黃金瀑布」等風景名勝，全部貨真價實，壯麗景色呈現觀眾眼前，加上充滿氣勢的配樂，視聽效果相當不俗。

電影片長93分鐘，節奏算是明快，甫開場即交待米斯父女關係融洽，然後依依不捨出發，未幾已經墜機，展開冒險之旅，各式恐龍交替現身，製造驚險情節，好讓觀眾無暇思索劇情漏洞，例如恐龍明明可以吃掉皓亞，何以只顧拖着她走，好讓米斯可以救她一命？又如大量殞石墮落地球，擊斃無數恐龍，偏偏男女主角安然無恙？另外，編劇刻意安排皓亞只懂說另一種星球的語言，令到她跟米斯難以溝通，這個設計卻對故事發展影響不大，難免令人覺得多此一舉。

童星演技不遜候選影帝

童星出身的亞莉安娜，曾在《復仇者聯盟3：無限之戰》扮演童年版嘉魔娜，也曾演出影視串流平台Netflix電影《無眠覺醒》和《愛與怪物》，年紀輕輕演技已頗成熟，就算跟《婚姻故事》提名奧斯卡影帝的阿當戴華演對手戲，絲毫不覺怯場，預計前途無可限量。

人類大戰恐龍的驚險情節，只是電影包裝，真正核心價值，其實是米斯與皓亞的「父女」情誼。表面上米斯為了完成任務，必須保留皓亞性命，甚至自我犧牲亦在所不計。然而在冒險旅程中，米斯卻透過保護皓亞，獲得心靈救贖，學懂放下喪女之痛，以及女兒離世他卻未能陪伴身邊的愧疚。

上映日期：3月9日