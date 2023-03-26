炎明熹想出翻唱碟向前輩致敬 吳卓羲黃宗澤林峯盼合作拍綜藝

【明報專訊】TVB與優酷合作，昨晚在澳門金光綜藝館舉行《無限超越群星演唱會》，並在優酷網上直播。是次演唱會邀香港不同年代演員與歌手演出，包括楊千嬅、林峯、黃宗澤、吳卓羲、炎明熹、林保怡、陳慧珊、吳若希、曾比特及胡鴻鈞等，演繹無綫歷年經典劇集主題曲，為觀眾帶來集體回憶。昨午舉行拜神儀式，一眾歌手與藝人驚喜重聚，楊千嬅與林峯2000年合作拍劇集《美味情緣》，兩人見面即熱情抱抱。林峯、吳卓羲及黃宗澤商量合作拍綜藝節目及廣告。

林峯、黃宗澤及吳卓羲以往同受無綫力捧，私下非常老友，原來他們未試過同劇演出。近年3人各有各忙，難得今次在澳門碰頭，前晚相約在酒店聚首傾偈，有意合作拍綜藝節目、廣告及短片。林峯與吳卓羲早前拍內地真人騷《披荊斬棘2》，黃宗澤因沒檔期未能參與，他笑言如加入拍第3季，林峯與吳卓羲定必入團撐場，目的想留下美好回憶，不介意酬勞多少。林峯盼每個月一起做一件事，例如去旅行或拍飲食節目。

楊千嬅遇林峯傾仔女經

楊千嬅獻唱主演劇集《多功能老婆》主題曲，她早前帶兒子丁進諾出埠旅行，剛返港不久。千嬅見到林峯即想起23年前合作拍《美味情緣》，屬於識於微時，以前會傾潮流事物，現在各有家庭，變了傾仔女經。仍想繼續放假的千嬅準備復活節帶兒子旅行，如有人斟拍旅遊節目也可一試。提到早前有報道千嬅在上海帶兒子買新鞋，她放下天后身分跪地幫兒子試鞋。千嬅解釋道：「因為我用手指塞入鞋內，測量兒子新鞋的空位有幾多，這是家長習慣做的事，我覺得好正常，別人說什麼都沒所謂。」

陳慧珊林保怡期待再合作

陳慧珊與林保怡合作拍過多部劇集，包括《鑑證實錄》系列及《妙手仁心》系列，被熱捧為最合拍熒幕CP，昨日兩人見面勾起不少回憶，陳慧珊說：「心情特別緊張，因為是我們首次上台唱歌，事前綵排有夾過key，不想令觀眾失望。」問兩人會否再合作拍劇？陳慧珊表示有機會；林保怡有自家製作公司，打算構思劇本找陳慧珊演出，希望對方給他兩星期時間。陳慧珊說：「作為媽咪、學生及教育工作者，工作永遠做不完，待完成論文後，如有啱我角色，會認真考慮。」林保怡開心好友答應。

Gigi挑戰低音唱《心債》

炎明熹（Gigi）獻唱梅艷芳的經典金曲《心債》，認為難度超高，因為要挑戰低音，唯有不顧太多技巧全情投入。音樂會上跟不少前輩歌手同台，Gigi分享童年回憶道，「小學時看過黃宗澤主演的《護花危情》，有聽過他唱《K歌之王》，我覺得OK」。繼翻唱張國榮與梅艷芳金曲，Gigi也有翻唱羅文、陳百強的歌曲。記者取笑她專唱已逝世前輩的歌，她即反白眼說：「救命！」她表示有意推出翻唱碟，「我有想過開音樂會唱前輩的歌，或推出唱碟向他們致敬。《上海灘》是難唱的，但一定會試，唱得不好是另一回事」。Gigi覺得私下練習時就算出錯也沒問題，但上台演繹，就要唱好每首歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵