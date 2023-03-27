港騷歌迷冒雨力撐 八三夭嘉賓AK早溝通免落差

Dear Jane主音Tim跟八三夭主音阿璞說認識了他們，之後有藉口到台灣開騷，盼有機會再合作。

【明報專訊】台灣樂團八三夭前晚於西九文化區戶外場地舉行演唱會，雖然演出期間下滂沱大雨，但全場粉絲熱情不減，舉起熒光棒呈現一片燈海，八三夭走出延伸舞台淋雨親近樂迷，完場前連番安歌以示報答。樂隊Dear Jane與MIRROR成員江𤒹生（AK）擔任表演嘉賓。

Dear Jane主音黃天翱（Tim）笑稱認識了八三夭，以後有藉口到台灣開騷，「希望兩個組合下次再crossover合作」。八三夭表示好開心能與Dear Jane合唱《到底發生過什麼事》，感激填詞人黃偉文為這首歌特別改寫了一段國語詞。

跟AK因玩具結緣

AK與八三夭合唱鄭秀文的《眉飛色舞》及粵語版《想見你想見你想見你》。鼓手阿電自爆跟AK同是玩具迷，「AK最近開了玩具展覽，我都去了支持」。AK稱天氣雖然不好，但沒關係，因為音樂將台上台下連在一起，「我第一次做戶外騷，感覺好浪漫」。

八三夭完騷後受訪，談到相隔4年再來港開騷，非常感動，「我們在台灣都遇過開騷下雨，但20至30分鐘就停雨，今次是第一次經歷大雨下做騷，有點措手不及，多謝一班樂迷陪我們留到最後，大家好熱情，要給樂迷100分，感覺很棒，我們都盡力做到最好。」

談到近期在港開騷的林俊傑（JJ），邀請MIRROR任嘉賓發生溝通問題，令表演型式有落差，結果臨場取消成員陳卓賢（Ian）表演，今次他們邀得AK任嘉賓，八三夭說：「我們很早就邀請嘉賓，一直以來也會在騷前跟嘉賓溝通，我們跟AK有共同朋友，所以一早已經認識，况且大家都喜歡玩具，事前還去了他的玩具展，所以不太擔心，今次難得來香港表演，自然要找好朋友來玩一下。」會不會邀請AK到台灣參與他們的演唱會？八三夭說：「如果他有興趣的話，當然可以。」

記者：鍾一虹