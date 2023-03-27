離巢鄭裕玲對無綫裁員無意見 周嘉洛拍新劇 未感團隊士氣受挫

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）與周嘉洛昨日拍檔出席活動，就無綫發盈警裁員一事，已離巢的Do姐不給予意見，嘉洛認為擔心不來；正忙於拍新劇《痞子無間道》的他，未感團隊士氣受影響。Do姐自爆有追看嘉洛主演的《痞子殿下》，大讚他演得好。對於網民批他模仿周星馳（星爺），續集會否注意及改善，嘉洛承認演戲方式受星爺影響深遠，他還要摸索，但不會刻意擺脫對方影子。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Do姐與嘉洛昨日到將軍澳出席雪糕車活動，兩人除一起品嘗雪糕，還親手炮製不同口味的雪糕送贈市民。Do姐表示與嘉洛碰頭好開心，以前曾合作擔任港姐司儀，大讚對方聰明、靚仔又好戲，很懂得掌握表演時機，又稱食雪糕勾起童年回憶，但每次只吃一杯，平時為了急弗不能想吃就吃，要注重均衡飲食。嘉洛笑言飲食好隨心，肚餓時，試過連吃兩三杯雪糕，覺得食雪糕是很好的拍拖節目，但他目前單身，把握搏殺期，以事業為重。

認識的台前幕後仍沒事

無綫因受疫情打擊發盈警，並向內部發通告，稱將節省成本及裁員，Do姐表示已離職，沒有任何意見，「都唔到我講啦，都離開咗。我有問嘉洛，同我們合作最多的部門啲同事都冇事。」被問到會否向曾志偉提出建議，Do姐耍手擰頭說：「冇意見，邊有意見呀，我要管好自己先啊。」

嘉洛稱看新聞才知裁員消息，怕不怕無綫向基層員工開刀，他說：「都唔輪到我講，我認識的台前幕後同事仍然健在，最近為新劇《痞子無間道》開工，團隊工作士氣沒有受影響，拍到如火如荼、無日無夜，大家拍得好開心，我對台前幕後有信心，不會影響創作，部劇都有好多元素。」問到怕不怕減騷錢，他說：「未去到這個方向，暫時不擔心。」

有好劇本 Do姐不拒抗拍劇

嘉洛透露《痞子無間道》早前到南丫島取景，待天氣轉熱會再到不同地點拍外景。問Do姐聽到夏天拍古裝劇，是否嚇怕了？她表示劇本好就無所謂，她有追看嘉洛的《痞子殿下》，大讚他沒有需要改善地方，認同該劇好看，收視好便開拍第二季。

對於在《痞子殿下》演出方式被指模仿星爺，在續集會否多加注意，嘉洛承認，「自己都覺得有點似，可能星爺的演繹方式入了血，好難控制，會不會避開星爺的影子？隨心啦，我都在摸索新演繹方法，有時去到某一個狀態，控制到的東西好有限」

。至於Do姐會否再拍劇？她稱若有好劇本會考慮，但暫時未有空檔，主持電台節目外，即將出埠拍旅遊節目。

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