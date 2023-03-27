免過氣情侶成話題 鄧麗欣拒跟方力申再拍戲

謝安琪投訴在日本公幹的張繼聰，掛住一對仔女多過她，承認呷醋。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）、謝安琪、洪嘉豪前晚到西九文化區出席世界自然基金會「地球一小時 2023」活動。提到Stephy與方力申（小方）主演的電影《獨家試愛》上映17周年，日前導演葉念琛在網上發文紀念，小方轉發帖文，引起網民熱議，認為小方仍掛念她。Stephy聞言說：「有很多人都傳給我看，『掛住我』只是大家講的，其實小方是男主角，他轉發帖文，應該是感慨時間好快過了17年，我都好感慨，轉眼已經入行21年。」

外遊尋異地情緣

講到她與小方再合作的可能，Stephy口快快稱有點抗拒，並解釋：「我說抗拒，是怕大家睇錯重點，若注意力只是講我們的關係，又或者其他，會對電影不公平。（有話題對電影不是更好？）拍戲不可以這樣，我覺得合作機會較少，亦未必有導演想這樣做，睇緣分啦，世事無絕對」。她透露6月將開拍新戲，計劃開工前赴歐洲旅行充電。

追問Stephy感情狀况，她笑說：「女仔不可以說沒人追，怕沒面子，香港都有很多有潛質的男生，但要碰到適合才可，睇緣分，要來就會來。我去到這個年紀，身邊好多朋友已成家立室，好難透過朋友介紹對象，介紹又怕尷尬，所以我想出外旅行，自己去找找吧。」

謝安琪投訴張繼聰處事不公

謝安琪透露老公張繼聰赴日本拍攝新片《盜月者》，女兒張靖因掛念爸爸爆喊，她說：「個女日前6歲生日，大家跟她舉杯慶祝之際，她突然扁嘴流眼淚，問她是不是掛住爸爸，她點頭。」謝安琪還大爆老公晚晚致電回家跟子女解相思，但自己則受到不平等待遇，並承認呷醋，「阿聰跟女兒視像對話，會正面對住鏡頭，跟我對話就將電話放在瓷盆上，拍戲跟子女聯絡不上會講對不起，但幾天沒跟我聯絡，就不當一回事，實在太離譜了，希望他看到這段新聞要檢討一下」。

提到女兒獲讚愈大愈似媽媽，謝安琪笑說：「冇用㗎，網民繼續留言話（女兒）係張繼聰嚟嘅。（再生多個似自己？）大家是不是點條黑路我行，我這年紀還生？不過女兒神態似我，對眼愈來愈靚。」

記者：鍾一虹