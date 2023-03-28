欽點執導音樂電影《日落巴黎》 蕭潮順無忘張國榮提攜成製作人

【明報專訊】2003年4月1日傍晚6時43分，張國榮逝世，一代巨星隕落。今年張國榮（哥哥）逝世20周年，他昔日在舞台與銀幕的魅力深深印記在每一個「哥迷」（粉絲暱稱）心裏從未遠離。哥哥經理人陳淑芬4月1日假紅館舉行《繼續寵愛．二十年．音樂會 》，金牌製作人蕭潮順擔任總監，他跟哥哥的緣分始於1984年，由電視台走到舞台，獲哥哥欽點執導無綫音樂電影《日落巴黎》，他回憶當年情，分享鏡頭後哥哥如何待人處事。蕭潮順稱哥哥的一切都讓人難忘，縱然他已離世20年，魅力不減，無人能及。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

哥哥生前跟蕭潮順時有合作，哥哥離世，蕭潮順負責製作喪禮錄像，之後的5周年、10周年與18周年紀念哥哥的音樂會均由他製作，真正合作無間。他提到哥哥的18周年網上悼念音樂會，安排全球播映，包括海外電視頻道與內地網上平台，最後收集數據，同時收看直播的人數高達2200萬，相若2200場紅館觀眾人數，相信是華人歌手的最高紀錄。蕭潮順說：「哥哥離開了20年，大家沒有淡忘他，反之是愈來愈多人欣賞，沒多少藝人有這魅力。」

為紀念哥哥逝世20周年，哥哥經理人陳淑芬於紅館舉行《繼續寵愛•二十年•音樂會 》，擔任總監的蕭潮順表示音樂會除表達對哥哥懷念之情，還會呈現他的真善美。陳淑芬推行「哥迷芬享友營飯」活動，以哥迷及她之名，計劃每日派飯給有需要的人，以實際行動傳承哥哥的真善美，不少哥迷捐款支持。

哥哥應邀演出大學籌款騷

蕭潮順最初在無綫做助導入行，晉升導演到監製，離開外闖自立門戶，跟哥哥的鼓勵支持有很大關係，「在浸會畢業前，我要幫系會搞音樂籌款演唱會，當時哥哥的《風繼續吹》好hit，想邀請他任嘉賓，但沒有門路。當年我住九龍城，知道哥哥在TVB總台出現，立即到廣播道，我兄長是TVB員工，可以帶我入電視台，我獨自在木人巷等待。哥哥做完節目，即上前自我介紹並提出邀請。他給我私人聯絡電話號碼，之後相約我跟同學在希爾頓酒店見面了解並答應了。記得公布張國榮做嘉賓後，門票1小時售罄，很成功的演出，他也很開心，並再約我們見面傾偈」。

零死角型男超上鏡

蕭潮順畢業後想做演唱會製作而加入TVB汲取經驗，被安排入音樂組，首日開工就是拍哥哥的《不怕寂寞》MV。他說：「第一日返工什麼也不懂，哥哥見到我問點解喺度？我告訴他做了PA（助導）。難忘他拍我膊頭說：『喂！細路，畀心機呀！我睇好你！』當時感覺似獲親人鼓勵，下更大決心要做好。後來我升做導演，可以拍哥哥的MV，第一首是《無心睡眠》，當年沒有排舞師預早排舞，哥哥好準時到場，他先跟TVB的排舞老師商量，《無心睡眠》的招牌動作就是他現場度出來的。之後我們合作過不少MV，很多舞蹈動作也是他自度的，這是talent，巨星風範。」

蕭潮順拍過很多歌手的MV，哥哥是最容易拍的，因為鏡頭前的他是零死角有型，要他站在一條柱旁邊，做什麼動作也很帥。他說：「我哋喺巴黎拍MV，因為好趕，就是行街、地鐵內也拍不停，一小時可以拍兩首歌。」

緊張告別作 一齊度故事

1989年TVB的音樂電影《日落巴黎》是蕭潮順的考牌作，當時哥哥計劃退出樂壇，離開前拍攝紀念作，「音樂電影」在TVB是新概念，以前只有將MV串連的音樂特輯。蕭潮順說：「當時我只是junior導演，一直在音樂組沒有拍過戲劇，哥哥畀機會我執導，他邀請了鍾楚紅與張曼玉演出，又有吳宇森做嘉賓導演，吳導幫我很多，幾場重要場面都是他處理，由我執行。拍攝前哥哥對這告別作好緊張，一齊度故事，我未去過巴黎，所以拍攝地點也是哥哥提議，我們再去籌備。」

《日落巴黎》拍攝期只有7日，蕭潮順拍攝ending shot以巴黎鐵塔為背景，現場環境多遊客很雜亂，他們走到橋上拍攝，剛好有位置，哥哥一個轉身型爆成經典一刻。蕭潮順笑說：「我記得要離開巴黎最後一日，開工前，哥哥約我跟吳導在酒店食早餐，我很擔心不知發生什麼事。當時哥哥問：『知唔知拍完這部音樂電影，最大得着係邊個？唔係我，亦唔係吳宇森，係你（蕭潮順）呀！』他是激勵我做好後期製作，《日落巴黎》播出有好收視，哥哥也說『正呀！』這是我的大挑戰，也是大躍進，之後獲公司升職。」翡翠台將於4月2日（周日）晚10時播出經數碼修復高清版《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》，4K版於myTV Super播出。

不想為哥哥喪禮做製作

之後有段時間哥哥在外地，蕭潮順也離開了TVB。直至哥哥復出，蕭潮順做演唱會製作，他們又有機會合作，當時哥哥演唱會的拍攝也是他負責，會跟對方往外地巡迴演出。他說：「我們多數工作接觸，傾偈機會較少，除了演出場地見到他，經常見面是剪接室。剪輯演唱會時，他經常坐在我身邊全神貫注睇住，也會提意見。」

蕭潮順跟哥哥合作無間，唯一一次最不想接的製作，就是他離世後翌日，接到陳淑芬的電話，要籌備喪禮的製作安排，「4月1日晚收到TVB舊同事電話，說張國榮離開了，我的反應是鬧黐線。證實消息後，仍不能接受……真係好唔想做他的喪禮製作」。

蕭潮順眼中的張國榮，在舞台上無得輸，聲色藝俱全，舉手投足也有味道，「現在當紅的新一輩，也不見有哥哥天生的特質，他的一切都令人難忘。張國榮是legend，好似占士甸咁樣」。

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