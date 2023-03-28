梁朝偉膺威尼斯影展終身成就獎

【明報專訊】第80屆威尼斯影展將於今年8月30日至9月9日舉行，昨日宣布今年終身成就金獅獎將會頒給意大利女導演Liliana Cavani及梁朝偉；後者接受邀請時表示，「感到不勝榮幸，我希望與合作過的所有電影製作人一起慶祝此獎，這也是向他們的致敬」。這亦是自2010年吳宇森及2020年許鞍華後，另一香港電影人得此殊榮。

獲讚具魅力的演員

去年登「六」的梁朝偉，主演的《悲情城市》、《三輪車夫》及《色，戒》分別由侯孝賢、陳英雄及李安執導，先後於1989年、1995年及2007年贏得威尼斯相當於最佳電影的金獅獎。威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）在聲明中形容梁朝偉是很有魅力的演員，演藝事業跨國發展，涵蓋電視、流行文化及藝術電影，並曾跟不少著名導演合作。他2000年憑王家衛執導的《花樣年華》在康城影展贏得最佳男主角，亦是香港首名康城影帝。

威尼斯影展聲明提到梁朝偉演出過很多賣座電影，遍及不同類型，像《無間道》與《尚氣與十環幫傳奇》，並在香港電影金像獎7次得獎，包括兩奪最佳男配角及五度稱帝，又3奪台灣金馬獎最佳男主角。他去年在韓國釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎，本月又以《風再起時》在第16屆亞洲電影大獎稱帝，並贏得亞洲電影貢獻榮譽大獎。

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