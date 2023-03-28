臨場加戲主動激咀馬國明 一鏡直落 唐詩詠被愛情動作戲考起

劉穎鏇笑稱劇中所穿的小背心顏色多到不記得，但應該集齊彩虹色。

唐詩詠（右圖）稱生擒馬國明（左圖右）的激吻戲，一鏡直落從門口咀到餐枱，再咀上牀，又要激情又要到位，難度甚高。

【明報專訊】唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇及劉佩玥昨日到觀塘宣傳無綫劇《隱形戰隊》。活動上播出唐詩詠生擒馬國明激吻戲，全場嘩然。缺席的準新郎馬國明成嘲笑對象，唐詩詠睇到面紅，稱這幕戲跟劇本寫的不同，是即場加的，揶揄這場戲應該是馬國明最後一次激吻戲，之後會封嘴。唐詩詠表示這次也是她最大膽一次，笑稱這類愛情動作戲非她專長，又叫大家播出時不要tag馬國明。陳山聰取笑馬國明應該被未婚妻湯洛雯鎖了在屋企，故缺席宣傳。林子善笑馬國明屋企已經有兩部電話被打爛了。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

唐詩詠受訪時承認與馬國明這幕激情戲是她最大尺度的一次，之後不會再拍，以前覺得美劇才有這些情節，沒想到無綫都可以。她憶述拍這幕戲辛苦又難度高，因從門口咀到餐枱，再咀上牀一鏡直落，過程除了激情又要到位，所以拍攝時大家都盡力不NG，並取笑準新郎馬國明以後應該會「封嘴」，不再拍這類戲，「其實我都很少拍這類戲，愛情動作戲不是我專長，還是交給劉佩玥，不要搞我。（會否為電影破例？）不知道，視乎情况」。

冀遊日有艷遇

唐詩詠昨日第二次為劇集宣傳，稱很久沒與粉絲見面，最近主力在屋企煲劇，剛看完韓劇《黑暗榮耀》，亦有看意大利和英國劇集，此外就是享受生活，陪伴家人及寵物，「剛剛跟爸爸去完日本旅行，以前去旅行要思前想後，但現在可以想做就做，還計劃稍後與江美儀一起去日本跑步」。

現時生活是否尚欠另一半？唐詩詠表示有生活，伴侶慢慢就會來，但她不喜歡去街，說不定稍後去日本像吳業坤一樣識到另一半，「我現在學日文，揀男友首選亞洲人，最緊要溝通到，不要有太大文化差異」。

陳山聰自嘲人工低

活動上又播出陳山聰為劉穎鏇拉筋的花絮片，兩人受訪時表示該場戲講他們開始互生好感，非常好看。劇集收視不俗，陳山聰多謝觀眾支持，開頭都擔心《隱形戰隊》與《超能使者》播出時間太近，開心新劇迴響比《超能使者》大，暫時成為今年最高收視劇集，幾辛苦都值得，一班台前幕後功不可沒。

談到無綫受疫情打擊發盈警，向內部發通告，稱將節省成本裁員，陳山聰表示每間公司都會遇到此情况，他在公司已20年，一起經歷高低，很多人走了又回來，希望疫情過後，公司穩步上揚時，可以請回很多人。陳山聰透露剛由外地回港，未知道有否相熟的幕後受影響。他是否毋須擔心被裁？陳山聰呆一呆，笑稱被大家嚇一嚇，「世事難料，我暫時都ok，我人工很低，而且跟公司還有很長合約，現在都有新劇拍攝中，希望不要炒我啦」。

劉穎鏇集齊彩虹小背心

劉穎鏇劇中以不同顏色小背心登場，成網民熱話，她笑稱顏色多到拍攝時已麻木，只是擔心穿錯色不連戲，但應該已集齊彩虹色。陳山聰提議劉穎鏇可以自設時裝品牌專門推出小背心，應該有得做。

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