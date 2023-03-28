香港一日遊 買手表贈妻 秋成勳呻《體能之巔》拉船攰死

【明報專訊】影視串流平台Netflix競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》大受歡迎，當中最具知名度的參賽者是曾演出《超人回來了》的47歲韓國格鬥選手秋成勳，近日獲旅遊發展局邀請來港體驗一日遊。秋成勳接受本報訪問時透露《體能之巔》帶挈工作量增加，稍後會接拍短劇，若有機會想接拍動作片，並跟成龍會面。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

身形健碩的秋成勳日前來港，以都市型男為主題體驗香港一日遊；先在灣仔歎中式點心，再坐電車往中環，於百年裁縫店訂做西裝，之後再到北角某天台酒吧品嘗雞尾酒兼欣賞維港風景，晚上再移師天后打邊爐，旅發局給他安排了豐富行程。

妻女同行各有各忙

秋成勳接受本報訪問時表示，香港美食太吸引，使他「破戒」吃了許多，稍微增重。他大讚今趟品嘗的港式叉燒是吃過最好味的，「在日本吃過不少港式料理，始終在香港吃比較好味；若有機會再來港，想試街頭小食，不想坐在餐廳用餐，最好是邊行邊吃」。

秋成勳與模特兒妻子矢野志保及女兒秋小愛，早年演出親子真人騷《超人回來了》，為人所熟悉；他透露這次妻女亦有同行，不過行程各有不同，妻女觀看藝術展，他則拍攝旅遊節目，一家三口只能在港短聚。秋成勳表示太太從不要求他買禮物，今次來港卻吩咐他買手表當手信，讓他大感意外。今次遊香港的主題是「男人的浪漫」，秋成勳自言不懂浪漫，卻曾送花冧老婆，「太太33歲生日，打算送花給她，覺得買33枝好像太少，結果買了330枝，她因此大讚很浪漫」。

想拍動作片 與成龍見面

秋成勳早前參加《體能之巔》而人氣急升，帶挈工作量增加，將拍攝綜藝節目及短劇；他透露有興趣接拍動作片，「我是成龍的粉絲，十分喜歡他的電影，原本今次來港有託朋友安排跟成龍見面，可惜對方不在港，若有機會想見見他」。秋成勳表示自《體能之巔》後，對做運動的想法有所改變，自覺被淘汰因體能仍有不足。他稱以前只集中肌肉及體重訓練，但在《體能之巔》奪冠的是混合健身選手，秋成勳因此想嘗試混合式訓練。談到當運動員很辛苦，家人曾否勸他放棄？秋成勳表示太太知道他不會聽，所以從沒勸他放棄，「多年來一直堅持，每日清晨起牀做運動，而且不攝取碳水化合物，只吃肉類補充蛋白質」。被問到《體能之巔》哪個項目最困難？秋成勳稱是第3關拉動1.5噸船及第4關推100公斤巨石上斜坡，「尤其拉船，真的攰到想死」。雖然過程辛苦，若有機會他仍想參加同類型競技比賽，挑戰自我。