陳淑芬辦張國榮紀念音樂會 張智霖袁詠儀古巨基參演

【明報專訊】4月1日是一代巨星張國榮（哥哥）逝世20周年的日子，他的3名摯友，包括天星娛樂總裁陳淑芬，以及張叔平、夏永康，聯合擔任客席策展人，假香港文化博物館舉辦「繼續寵愛．張國榮紀念展」，展出哥哥部分珍貴物件，如獎座、唱片、演唱會服裝等，當中有不少由哥哥摯愛唐鶴德（唐唐）借出，昨日舉行開幕儀式，出席嘉賓有胡楓、肥媽（Maria Cordero）、葉童、姜大衛與太太李琳琳等。

哥哥紀念展 唐唐借出珍藏

陳淑芬表示哥哥逝世10周年時曾辦過展覽，今次20周年再辦，希望帶「哥迷」走入時光隧道，重溫哥哥經典，當中有哥哥在演唱會穿過的羽毛裝及紅色高跟鞋，非常珍貴，她說：「羽毛裝從未展出，件衫保留多年，今次展出要好小心處理，還有哥哥穿過的釘珠牛仔褲和釘有貝殼的裙褲，都是由唐唐借出，他原本借出更多，可惜場地有限未能盡展，多謝張叔平構思這個紀念展。」

全球「哥迷」可同步欣賞音樂會

陳淑芬4月1日在紅館舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》，稱唐唐未必上台，會有特別方法參與其中環節。問當晚演出嘉賓名單，陳淑芬稱暫確定有張智霖、袁詠儀、古巨基、陳松伶、鄭欣宜、陳潔靈、李幸倪、張衛健及譚耀文，部分嘉賓特別趕回港參與。談到當晚跟環球唱片在會展舉辦的《想張國榮致敬音樂會》撞期，陳淑芬說：「無話撞不撞期。紅館檔期要在一年前預訂，知有海外粉絲早計劃來港參與紀念活動。今年是特別一年，號召所有喜歡哥哥的人匯聚起來，期待當晚演出。」她宣布音樂會已安排在指定網上平台直播，全球「哥迷」可同步欣賞。

莫何敏儀讚哥哥愛心滿滿

開幕儀式上，3名嘉賓莫何敏儀、陳幼堅及連炎輝上台分享昔日與哥哥的點滴。莫何敏儀稱昔日麗的年代，首次見哥哥已驚為天人，哥哥唱得、跳得、靚仔及有親切感，故認定要簽他捧為明星，又欣賞哥哥充滿愛心，「數十年前，他知我參與兒童癌病基金的慈善工作，就二話不說寫了一張100萬元支票給我，我收到都呆一呆」。她憶起女兒莫文蔚當年入行，哥哥一口答應會好好照顧，令她非常感動。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳