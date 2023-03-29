CHILL CLUB頒獎禮 歌曲不設十大改以風格劃分 楊樂文恨MIRROR冧莊組合獎

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》昨日舉行記者會，公布詳情及揭曉各獎項入圍名單，謝安琪、許廷鏗、泳兒、MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）、COLLAR的5名成員、吳保錡和洪嘉豪等出席。大會宣布今年歌曲獎棄「十大」形式，以音樂風格劃分獎項，選出4首年度歌曲，並增設由專業評審團選出的「Genre of The Year」。MIRROR團獎連個人獎項共19項提名，成大熱門；Lokman承認恨冧莊組合獎。入圍年度組合的COLLAR則不敢跟師兄看齊。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮將於5月7日假亞博舉行，共頒發16個獎項，除「Genre of The Year」大獎及4個幕後獎外，所有獎項均由全港市民一人一票方式投票選出，其中歌曲獎有別以往採用「十大歌曲」形式頒發，改以音樂風格劃分獎項，包括年度流行歌曲、年度搖滾歌曲、年度節奏藍調歌曲及年度另類歌曲，選出4首年度歌曲獎。「Genre of The Year」則由本地及海外專業人組成評審團，以一人一票，在以上4項歌曲獎得獎作品選出。

AK認JJ一方想全員上台

MIRROR團獎連個人獎共19個提名，Lokman表示他們視獎項如浮雲，最緊要專心做好作品，但稱希望MIRROR能蟬聯組合獎。早前表示暫時主力戲劇的AK，看着隊友得獎也沒所謂。提到台灣樂隊八三夭邀請他到台灣當演唱會嘉賓，AK笑言不要騙他，希望之後能成事。

說到早前與林俊傑（JJ）鬧出演唱會「嘉賓風波」，陳卓賢（Ian）臨場被取消表演，Lokman強調是溝通上的誤會，詳情與製作單位講的一樣。有傳對方想MIRROR全隊上台？AK承認，「是，但中間溝通錯誤，Ian沒有嬲，期待下次準備好一點，再做JJ嘉賓」。但Ian取消了追蹤JJ的社交帳戶，Lokman和AK認為有時很難追蹤所有人，可能是未follow。對於有網民不停在Ian社交平台留言攻擊，AK覺得大家把事情放大了，重申MIRROR和JJ仍是友好關係。對於事件掀起兩班粉絲罵戰，Lokman認為罵戰都是出於大家對偶像的愛太深。

戥隊友出埠掙外快開心

提到近日有指MIRROR分組吸金，隊友姜濤、盧瀚霆、呂爵安及柳應廷稍後到馬來西亞出席音樂節，Lokman和AK稱他們一向有分小組行動，開心4子先行一步出埠掙外快，已叮囑他們在那邊幫手美言幾句。至於MIRROR近日推出商品時，因姜濤與盧瀚霆的英文簡介中分別寫「Co-Star」與「Star」，被指有高低之分，惹粉絲不滿，AK稱這是廠商寫的簡介，呼籲大家不要為此鬧交。

Winka跟前度仍是朋友

COLLAR角逐年度流行歌曲、組合及新人女歌手獎，隊長Gao表示見到自己出現在提名名單片段中，感到很神奇。問到組合獎勁敵是否師兄MIRROR？李芯駖覺得無可能，她們還是新人，仍在學習中，不能看齊。

Winka（陳泳伽）自爆去年中跟拍拖6年的圈外男友分手，網民轟她「消費」前度，Winka已回應，但事情仍不斷發酵。她說：「現時心情尚好，沒想過事情會變成這樣，我的想法已在社交平台交代過。」問報道後可有與前度溝通，Winka稱現時講什麼都不適合，最緊要二人有共識，再見亦是朋友，對方是其歌迷會會長，但正在交接中。

泳兒驚喜叫「三飛」

謝安琪憑《我的波利海妮婭》入圍角逐另類歌曲及女歌手獎，她表示，「抱輕鬆心態出席頒獎禮，獎項現在對我來說非重點，女歌手獎亦順其自然」。

泳兒獲提名年度流行歌曲、另類歌曲及女歌手獎，大感驚喜。當知道MIRROR在流行歌曲候選名單上共有7個提名時，泳兒笑言：「叫粉絲重注投票在另類歌曲，女歌手獎則不會多想。」

保錡讚粉絲有創意

洪嘉豪憑《污糟兒》入圍年度節奏藍調歌曲獎，並角逐男歌手和唱作男歌手。對於首次入圍爭男歌手獎，他說：「論資排輩，能夠躋身入圍已很開心，睇好好朋友MC（張天賦），希望他為公司爭光。」嘉豪穿的服色跟ViuTV的台徽非常相似，自爆被人笑他為拎獎去到咁盡，笑言考慮頒獎禮前都穿藍色衫拉票。

保錡粉絲相當賣力，出動大聲公不斷播放：「吳保錡，你好威猛又好靚仔。」笑爆全場。保錡大讚粉絲有創意又感動，他希望奪年度新人銅獎，但當知道今年改賽制後，自覺無機會得獎。