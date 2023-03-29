《分手的決心》編劇新作 全智賢姜棟元拍諜戰劇談情

【明報專訊】韓劇《智異山》2021年播出後，收視與口碑均未如理想，女主角全智賢沉寂至今，昨日韓媒報道，她正積極考慮接拍《分手的決心》編劇丁瑞慶新作《北極星》，加上《孩子轉運站》姜棟元相隔近20年首次拍劇，無論陣容與話題都十足，難怪新劇還未開拍，網民已表示期待，且看全智賢能否藉此重振韓劇天后的威名。

全智賢主演《智異山》台前幕後陣容強勁，請來《鬼怪》李應福執導、《屍戰朝鮮》金恩熙編劇，《屍》劇朱智勳與《雖然是精神病但沒關係》吳正世合演，開播前氣勢如虹，結果事與願違，落得既不叫好亦不叫座的下場，全劇16集平均收視只有8.3%，難免令人失望。《智》劇播畢後，全智賢回歸家庭生活，甚少公開露面，直至上月終於「出關」，以最佳狀態現身倫敦時裝周，被視為復出幕前的熱身。

昨日韓媒報道全智賢所屬事務所證實收到新劇《北極星》的演出邀請，現正積極考慮演出，觀乎新劇陣容，的確令人難以抗拒。據報《北極星》是諜戰愛情劇，由《黑道律師文森佐》金熙元執導、《分手的決心》丁瑞慶編劇，亦是二人自《小女子》後再度攜手合作。新劇講述一班長期失去身分的間諜，如何重拾自我的故事，據報跟全智賢談情的對手，正是自2004年《魔術》後接近廿年未有拍劇的姜棟元。

姜棟元近年主力拍電影，由《愛上蛋白質女孩》、《1987：逆權公民》、《屍殺半島》到《孩子轉運站》風格多變。據報姜棟元已收到《北極星》劇本，「正在討論細節」，假如落實演出，將會是二人首度合作，難怪雙方粉絲都表現興奮。

韓媒指《北極星》現正進行前期籌備工作，只待選角完成，便將盡快開拍，不過，目前尚未決定在哪個平台，以及何時播放。早前有傳全智賢拍劇，每集片酬高達2億韓圜（約120萬港元），由於製作成本高昂，網民估計新劇由有線頻道（如tvN）或者影視串流平台（如Netflix）播出機會較大，加上過去已有《智異山》及《屍戰朝鮮：雅信傳》合作經驗，毋須再花時間磨合。