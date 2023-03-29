【開箱】《波士頓絞殺手》 貶警查案不力 讚女記者求真精神

【明報專訊】聳人聽聞的兇案總為影視作品提供素材，也有創作人愛借兇案大做文章，去年港片《正義迴廊》透過轟動一時的弒親案，展開司法制度能否以法達義的思辨之旅；本月17日在影視串流平台Disney+上架的《波士頓絞殺手》 （Boston Strangler）是另一例子，以1960年代初波士頓發生的10多宗連環姦殺案為藍本，鞭撻當年地區警察查案不力、性別歧視，但兩名女記者鍥而不捨探求真相，才是電影的真正主軸。

真人真事改編

《波士頓絞殺手》改編自真人真事，講述1962年波士頓接連發生獨居女性被殺害事件，案件共通點是沒破門痕迹，行兇手法多屬勒斃，而且死者脖子都綁上了絲襪，部分受害者曾遭性侵。此案引起《記錄美國人報》女記者Loretta的興趣，其後聯同女同事Jean一起追訪，發表多篇調查報道。兼顧繁重工作的Loretta，漸漸惹來丈夫不滿；另一方面，出現了一名非常年輕的死者，似乎與之前的行兇對象不一樣，其他城市亦有類似兇案，又出現多名疑犯，到底10多宗姦殺案是同一人所為，還是多人共犯？

此片由《公義何價》麥特路斯堅（Matt Ruskin）執導，《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knightley）扮演Loretta，《上流假丈》嘉莉浣恩（Carrie Coon）飾演Jean。電影開首Loretta是生活副刊記者，既要照顧丈夫子女，又不時探訪獨居的母親，當離開媽媽住所時，她說要鎖好門，稱最近有幾個獨居婦遭殺害，引起Loretta注意及好奇。她回到報館翻查剪報，發現當中幾宗案有關連之處，懷疑是連環殺手所為，因而向《何必偏偏玩謝我》基斯谷巴（Chris Cooper）扮演的報社上司Jack，爭取採訪這宗連環兇案，結果從多方渠道證實3宗謀殺案無論行兇手法及死狀相同，也呼應她之前的分析，疑犯是連環殺手，Jack因此准許她撰寫這獨家頭條新聞。翌日Loretta獲丈夫James讚賞，可是報道觸怒司法部門，親到報社投訴，Jack勒令Loretta回到副刊工作。

《波士頓絞殺手》談及連環兇案，但若準備在片中看到羶色腥，或會失望。此片從頭到尾集中在Loretta身上，看到一種韌性及對真相的執著。1960年代美國職場仍然保守，即使是傳媒，女性也不受重視，只會派她們報道飲食、時裝等生活資訊。James家姐就抱怨Loretta外出工作，沒照顧好子女。當Loretta欲調職遭遇挫折，看到Jean能獨自採訪社會新聞，才重燃希望；Jean告訴她必須爭取，兩人關係亦師亦友，亦促使Loretta向Jack提出，她會利用公餘時間追查連環兇案。性別歧視，不僅女記者接近警員套料會被指為「色誘」；報社要求Loretta與Jean拍照跟byline放在一起，何嘗不是歧視？直到她倆受到威嚇，報社才決定撤走照片。

波士頓警方的輕率與封閉，也是此片的鞭撻對象，同時突顯了第四權的重要；Loretta與Jean在追蹤新聞過程發現警方的調查一團糟，亦不願意跟其他城市的警方交流資訊。紐約警方就是看到Loretta的報道致電給她，稱紐約也發生類似連環兇案，並曾致電波士頓警方垂詢，卻一直得不到回覆，因此忽略了其中一名疑犯可能在兩地犯案，最後她們決定報道警方失職之處。

懸案未解 記者轉跑道

衆多手法類似的連環兇案，最後也沒能配對出真兇，Loretta與Jean只能透過手頭的證據推斷出兇案脈絡及當中牽涉的疑犯，情形有點像奉俊昊執導的《殺人回憶》及大衛芬查（David Fincher）《殺謎藏》，同樣是找不到真兇的懸案；《殺》片的主角也跟Loretta一樣，執著於追尋真相，令家庭生變。雖然現實中Loretta的兒子Mark Laughlin受訪時讚母親不止是專業記者，亦是盡責媽媽，不管多忙，每晚都會回家陪伴他入睡，不過片中Loretta與丈夫James嫌隙漸深，後來甚至連話也不多。電影最後透過字幕告訴觀衆Jean後來一直當記者30年直到退休。Loretta則不再跑罪案新聞，轉而專責醫療報道，也是行內最先追蹤愛滋病新聞的記者；她1992年在《波士頓環球報》更晉升為社評主編，是該報創刊逾百年來第2名女性擔此重任。