陳自瑤避談「單身」多謝關心 朱晨麗稱跟「網民」何廣沛碰面不尷尬

【明報專訊】無綫主席許濤與總經理曾志偉及蕭世和等一眾管理層，昨日率領陳自瑤（Yoyo）、朱晨麗、陳敏之、蔣家旻、黃智賢及3名應屆港姐在電視城出席《TVB X 淘寶直播媒體見面會》。陳自瑤與朱晨麗近日感情狀况同受關注，前者繼續避談是否回復單身，表示若網民在直播中追問感情事，自有方法應付。何廣沛早前取消追蹤朱晨麗社交帳戶，默認6年情告終，朱晨麗否認被飛傳聞，又稱社交網每日都有網民出出入入，屬平常事，似將何廣沛降呢為網民。

Yoyo今日（30日）與陳敏之及馬國明合作主持第二場直播帶貨，承認是一大挑戰，心情緊張，尤其敏之上次直播帶貨有好成績，所以有壓力。有沒有信心超越上次逾2600萬營業額？Yoyo表示會盡力，當然愈多愈好，並透露是次直播帶貨的商品包含吃喝玩樂，多達百多樣，故很用心練習用語，以及了解各樣商品的特性和資料。伙拍出名天然呆的馬國明，可擔心對方到時掛住發呆幫不了忙？Yoyo笑言：「不擔心，反而覺得是亮點，今次還會有《衝上雲霄》主題。」會以空姐look帶貨？Yoyo大賣關子，「唔知呢，若再拍《衝上雲宵》可預埋我」。

談到因讚好網民「單身了」留言引起離婚揣測，Yoyo避談，稱不想喧賓奪主，私人事不回應。以後會否小心按讚？她笑而不語。對於網民關心她與王浩信的關係？她說：「多謝大家關心。（若網民湧入直播問感情事？）我會坐遠離一點。」

希望留住每名網民

朱晨麗自認沉迷網購，不但經常消費，每晚不上網睡不着，最誇張試過通宵上網為父母揀選禮物。朱晨麗希望有機會嘗試直播帶貨，精通普通話是她的優勢，但笑稱網民包容力很強，可能想聽港普，「我之前直播試過講普通話，網民叫我講廣東話，我講廣東話，他們又想我講上海話、蘇州話。不過語言都是一個才能，希望可以留住每名網民」。

笑問如何留住默認跟她分手的何廣沛？朱晨麗說：「相信公司會留住他。」有指她被何廣沛狠飛，朱晨麗叫大家不要胡亂猜測。二人關係有變？她表示不回應，二人一向是同事。談到何廣沛取消追蹤她的社交帳戶，朱晨麗說留意到近日多了網民追蹤她，社交平台就是很多人走很多人來。將何廣沛由同事降呢為網民？朱晨麗笑說：「你們講咋，大家是朋友，見面不會尷尬。」

林鈺洧梁超怡愛網購

應屆港姐冠軍林鈺洧和季軍梁超怡希望有機會嘗試做帶貨主播，跟網民溝通和分享好的產品。林鈺洧自言平時大部分錢都花在網購，加上最近搬屋，很多家具、日用品及食物都會網購，很方便。問她是否買樓做業主？林鈺洧說不是，「我都想，只是租大一點的居所，讓狗狗有多些活動空間」。

梁超怡自言平時不喜歡行街，網購很方便，而且款式更多，試過最多一次網購花千多元。問到可有貨不對辦經歷？梁超怡自覺算是精明消費者，「會先看評論和揀評分高的貨品，所以未遇過」。林鈺洧自認懶，不會看評論，有四五粒星等級就會買，幸最多都只遇過買回來的盒有少少凹，影響不大。

記者：陳釗

攝影：劉永銳