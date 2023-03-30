拋女神包袱拍親密戲 蘇雅琳讚柯煒林溫柔體貼

【明報專訊】ViuTV劇《和解在後》今周首播，女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）首次擔正女主角，開心可以與多名演出經驗豐富的前輩，包括趙善恆、谷德昭、梁祖堯、岑珈其等合作。Ivy So透露拍攝初期感到很大壓力，隊友李芯駖（芯駖）和沈貞巧（Gao）探班，親自煲湯、糖水、送涼茶和食物以示支持，她感激隊友的窩心，希望將來有機會一齊拍劇大鬥演技。

在台上唱歌跳舞應付自如的Ivy So對拍劇很陌生，拍攝初期感不知所措，「之前有上堂學戲，但第一次正式面對劇本和跟對手做戲就不太熟習，要同時記對白、走位和做反應，起初都不慣。拍攝首兩星期，仍未習慣點樣遷就機位鏡頭角度，因為以前拍MV要望着鏡頭，拍劇則不同，自己不小心望鏡就要重拍。到拍攝中期，才逐漸適應，很享受和開心，壓力也減少」。

想拍青春校園劇

被封女神的Ivy So認為拍劇沒有太多包袱，即使劇中與柯煒林（Will）飾演情侶，有少許親密舉動，也演得自然，並大讚「男友」靚仔，「我以前讀女校，很少和男仔傾偈接觸。但Will好好，是好溫柔的人，知道我第一次拍劇，分享了他做新人時的感受，很照顧我感受，讓我安心演出。」正拍攝另一套新劇《飛黃騰達》的Ivy So，自爆除了恨拍愛情劇，也想趁還年輕拍青春校園劇，否則過多幾年驚不合適。

「鬧交」不敵Winka

Ivy So在劇中飾演性格直率、有正義感及黑白分明的法律系畢業生方圓，為演好角色，事前做定功課，上網查閱有關法律詞語解釋，又不放過機會，向谷德昭、廖子妤從旁偷師學習，大開眼界。她與《全民造星IV》導師梁祖堯合作，再獲對方教路，「祖堯比較似爸爸，他沒有教我好多演技上的知識，反而教我怎樣處理情緒，不時同我傾偈，讓我放鬆心情」。她覺得無論以女團身分上台唱歌跳舞，抑或拍劇演戲，都各有難度及挑戰，願意多嘗試。試過和COLLAR隊友一齊試鏡，最難忘和陳泳伽（Winka）合演一場鬧交戲，結果被Winka拗贏。

記者：林蘊兒