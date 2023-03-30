黃秋生率演藝3師弟圍攻劉青雲爭獎 蘇玉華硬撼4「母親」角逐影后

【明報專訊】《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》將於4月16日假香港文化中心舉行，金像獎昨日發布提名最佳男主角及女主角的造型照。毛舜筠（毛姐）和張艾嘉（張姐）穿上鮮艷晚裝，蘇玉華和鄭秀文（Sammi）齊露香肩，袁澧林則穿上吊帶黑色波點短褲裝，春青逼人。最佳男主角提名人其中一款黑白造型照，透過準影帝的靈魂之窗，展現他們內心世界的豐富情感。

男女主角競爭激烈

最佳男主角由學院派《白日青春》黃秋生、《窄路微塵》張繼聰，以及憑《正義迴廊》雙雙入圍的楊偉倫和麥沛東，4演藝學院畢業生圍攻無綫藝員訓練班出身的《神探大戰》劉青雲。兩奪金像影帝的劉青雲，早前已憑《神》片獲「香港電影導演會年度大獎」最佳男主角，為其三度奪金像影帝殊榮打下強心針。

黃秋生憑《白日青春》在台灣金馬獎封帝、《窄路微塵》的張繼聰獲香港電影評論學會大獎頒最佳男演員，麥沛東在第16屆亞洲電影大獎奪最佳新演員，同是挾獎而來角逐。楊偉倫在《正義迴廊》飾演弒雙親殺人犯，他與原型人物的相似度，獲昔日曾為事主辯護的資深大律師盛讚。

最佳女主角5強中，有4名在戲中都是飾演母親角色，包括《阿媽有咗第二個》毛姐、《流水落花》Sammi、《窄路微塵》袁澧林和《燈火闌珊》張姐，迎戰《正義迴廊》中飾演資深大律師的蘇玉華。張姐憑《燈》片先拔投籌奪金馬影后，Sammi憑《流》片分別在「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」獲最佳女主角。

娛樂組