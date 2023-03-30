王浩信偕胡定欣蔡潔赴上海 做善事助毛孩

【明報專訊】胡定欣、王浩信和蔡潔日前赴上海出席「時髦青年向善之夜」慈善頒獎禮，領取公益大使獎項並推廣流浪貓狗公益計劃，希望為毛孩提供一個溫暖的家。胡定欣十多年前曾養過兩隻貓，「牠們陪我開心和流淚，感覺到我的情緒，是我的好朋友」。

疫情爆發之初開始養貓的蔡潔說：「幸好有牠們陪我度過疫情時期，雖然有時說我們給了動物一個家，但其實牠們都給了我們一個家。」王浩信沒有養貓，但有養狗，他很開心能用大家的名義捐贈500斤狗糧協助毛孩。3人此行除出席慈善活動，還跟內地粉絲聚會，並爭取時間大歎上海美食。

娛樂組