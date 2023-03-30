合作開騷趁機「自肥」 陳蕾把握機會親近AK陳卓賢

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）與陳蕾將於5月舉行拉闊音樂會，他們取得共識要趁機「自肥」，盡展各人所長，以及享受其中，務求做到娛人要娛己。首次合作開騷的3人心情興奮，AK密謀攜愛犬上台跟觀眾會面，但怕小狗會驚。陳蕾笑言定必把握機會親近AK與Ian，最想跟AK學跳舞，AK聞言爽快答應。

一直沉默的Ian此時開腔說，交給二人做跳舞擔當，他只想用結他、彈鋼琴自彈自唱；自言屬靜態一族的他解釋，「MIRROR的演出已經常跳舞，日跳夜跳，奇怪觀眾為何仍期待看我個人表演跳舞」。陳蕾表示Ian給她印象性格沉鬱，很想打開對方的心扉，構思在台上設梳化，聯合AK圍攻Ian訪談。

AK愛演戲 Ian捱到病

陳蕾透露正努力背熟拍檔的歌曲歌詞，為jam歌做準備，AK與Ian近日都忙拍劇，最擔心不夠時間排練，尤其常拍通宵搞到聲沙。對於之前有傳封咪一事，AK說：「經歷了去年MIRROR紅館演唱會，發生嚴重事故，明白很多東西不可以操之過急，要按部就班，不可以太過貪心，顧此失彼，成品一定不會好，應該做好一件事才做另一件事。最近覺得拍戲較適合自己，很享受演出過程，不過相信公司不會讓我封咪，我亦不會不唱，只會分多與少。」

Ian最近同時拍劇和為演唱會歌曲重新編曲，試過3天不眠不休，捱到病，但他堅持以音樂為重心，去年底得知要拍劇，已創作了多首歌曲，足夠今年分階段推出。陳蕾羨慕Ian那麼忙碌，聲線仍保養得那麼好，Ian分享心得，「我習慣不喝凍飲」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵