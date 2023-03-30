姜濤Jer抵日匯合盧瀚霆 預告有大Project

呂爵安（右起）離開日本前，跟前輩張繼聰和白只消夜食拉麵。（網上圖片）

仍在日本工作的盧瀚霆貼出跟姜濤、李駿傑、柳應廷和花姐合照，預告有大Project。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）早前到日本拍攝電影《盜月者》，Edan完成日本戲分，昨日先回港，晚上出席電影《死屍死時四十四》首映。Anson Lo仍在日本，並匯合日前抵當地的隊友姜濤、李駿傑（Jeremy）和柳應廷（Jer），他在社交網限時動態貼出車內合照，他們與經理人黃慧君（花姐）齊舉起V字手勢，留言：「Big Project.」，令鏡粉（粉絲暱稱）十分期待。

Edan偕張繼聰白只消夜

Edan離開日本前，跟《盜月者》拍檔張繼聰與白只消夜吃拉麵，Anson Lo因工作未有同行。Edan分享日本拍戲感受，「過程一啲都唔簡單，亦比我想像中多挑戰，但正正因為咁，又吸收多咗好多嘢，特別多謝呢兩位前輩！期待回香港之後嘅拍攝。呢排日日通頂，生理時鐘亂晒，都唔知瞓唔瞓覺好，啱啱又食完消夜……希望聽（昨）日首映見到大家嘅時候，唔係又腫又殘啦」。

ViuTV提醒勿亂信代購門票

此外，姜濤、Anson Lo、Jer與Edan將於5月中到馬來西亞參加音樂節，盧瀚霆國際後援會前日在Instagram限時動態稱可為會員代訂音樂節門票，其餘3子的後援會沒有代購門票通告；後來Anson Lo後援會又公告取消訂票，並安排退款。

ViuTV前晚在社交平台發聲明指有「不明人士」聲稱可代購音樂節門票，提醒樂迷不要在來歷不明的渠道購買門票，免招損失。事件引起網民熱議，有人質疑為何當初只有Anson Lo後援會有代購，對其他成員的粉絲不公平；又有指Anson Lo後援會未獲授權收錢代購，有詐騙之嫌。

娛樂組