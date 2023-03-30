【開箱】《Angel Flight》 米倉涼子愛回家之傷心速遞

【明報專訊】「日劇天后」米倉涼子2020年自立門戶開設個人事務所，從此不再局限與日本電視台合作。前年她為影視串流平台Netflix演出日劇《新聞記者》，新劇《Angel Flight》則於3月17日在Prime Video上架，描述一家公司專責將在海外身故的死者遺體運返日本。

新人加盟 同事老闆龍蛇混雜

《Angel Flight》講述位於羽田機場的「天使靈車」公司，將在海外身故的死者遺體，運返日本，並替遺體化妝及護理，再送回給家屬。新聘員工高木凜子（松本穗香飾）不喜歡日本傳統大企業制度才加盟「天使靈車」，沒想到公司內龍蛇混雜。社長是單親媽媽伊澤那美（米倉涼子飾），對工作和員工都非常嚴謹，而且喜怒無常；會長柏木史郎（遠藤憲一飾）長相兇惡但內心柔弱；同事矢野雄也（矢本悠馬 飾）曾是黑幫；松山美紀（野呂佳代飾）經常口沒遮攔；田之下貢（德井優飾）個性溫厚卻背景成謎；柊秀介（城田優飾）對遺體化妝的喜愛達至變態程度。

此劇改編自小說《Angel Flight國際靈柩送還士》，由《律政狂人》古澤良太編劇、《嗅覺搜查官》堀切園健太郎執導。全劇6集，每集一個單元，講述不同逝者與家屬的故事，有笑有淚。如首集年輕人杉原陽平（葉山獎之飾）與父親不和而遷居馬尼拉，在當地捲入黑幫鬥爭喪命。那美帶同凜子飛往當地運送遺體。陽平父母也啓程往當地認屍，怎料遺體不翼而飛，陽平父親卻表示早與不肖陽平斷絕關係，不尋回也沒所謂，硬要帶妻子返回日本。那美不忍陽平母親無法見兒子「最後一面」，於是硬闖馬尼拉貧民區，尋回陽平的遺體，還將陽平離世的真正原因告知其父母，解開兩老心結。

主角各有關逝者心結

第2集圍繞非洲某國發生恐怖襲擊，在當地從事基建的6名日本人遇害。那美和凜子等人飛往當地，發現遺體損毀嚴重，認領程序遇上各種困難，家屬遲遲無法與死者見面，心中怒氣全發泄在那美等人身上。那美為了讓家屬好好跟死者道別，連續多天不眠不休工作。第3集則講一名老婦到韓國看男團演唱會，卻意外猝死異鄉。在韓國處理老婦遺體的那美和凜子，航班因颱風而取消，那美設法安排飛機讓老婦的遺體趕及喪禮，千辛萬苦才獲得一個「機位」。湊巧知名日本企業社長同樣猝死在韓國，遺體也急着同日運返日本。只剩一個位，那美苦惱應讓老婦還是社長先「登機」。

劇集除了單元故事，也包含那美與凜子與親人之間的兩條主線。單親媽媽那美獨力湊大兩子女，及後結識男友足立幸人（向井理飾）。8年前，那美與幸人計劃結婚前夕，那美得悉幸人有案底，為此吵架，男方不辭而別，出埠工作期間遇海難身亡，屍體一直無法尋回，事件對那美打擊很大；她自此對靈柩運送更加執著，不僅後悔與男友吵架，也渴望能尋回其屍身。凜子自小與母親高木塔子（草刈民代飾）相依為命，可惜感情不睦。塔子為養育凜子而放棄事業，故對女兒要求甚高，總是嫌棄她所做的一切。凜子則痛恨母親對自己冷淡，無論做什麼也無法得到母親認同。其後塔子患癌命不久矣，凜子一直認為不會因母親離世而傷心痛哭。當塔子離世，凜子親手為母親的遺體化妝，那美向凜子轉述塔子遺言，凜子終明白母親心意。

《Angel Flight》劇情簡單，故事感人，米倉涼子、松本穗香等表現自然，值得一看。不過米倉涼子劇中穿高跟鞋，粗聲粗氣跟同事對話的場面，甚有《女醫神Doctor X》大門未知子影子。扮演職場新人的松本穗香角色討好，從害怕接觸死者，到最後親自整理母親遺體，一步步展現角色的成長。