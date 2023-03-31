另類方法助入戲 趙善恆當眾鬧爆蘇雅琳

趙善恆（右）大讚劇中父親袁富華（左）演技令他大開眼界，將每場戲推至另一層次。

【明報專訊】樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔），繼2020年自導自演電影《一秒拳王》後，再當導演，首次執導兼主演ViuTV劇《和解在後》。恆仔與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）第一次合作，透露為助對方入戲，刻意當眾喝罵她致情緒崩潰，最後兩take完成，大讚首次拍劇的Ivy So勁有潛質。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

恆仔構思《和解在後》的故事大綱，源於一年前仍處於疫情嚴峻時刻，無意間引發創作靈感。「受疫情影響，時常留家思考創作，發現大家在香港生活，有時會好躁，卻不知為什麼？見網上好多人有爭拗，甚至行經商場，也可能無緣無故對管理員喝罵，或者的士司機態度語氣欠佳，都很容易使人產生負面情緒變爭執。我想藉圍繞調解員的故事，讓大家思想考，遇到爭執時，應該『先處理心情，後處理事情』。」恆仔承認講得容易，實行有難度；他平日遇到有拗撬，會先深呼吸，然後行開，稍後再處理。

透過傾偈發掘演員特質

恆仔在劇中飾演調解員「葉志凡」，與飾演法律系畢業實習生「方圓」的Ivy So有很多對手戲，雙方首次合作，並不熟落，拍攝初期Ivy So未敢放膽去演，恆仔不時跟對方說：「唔使驚、得㗎喇、試吓啦！」等鼓勵說話安慰。

拍劇前他們花了很多時間討論劇本，透過傾偈發掘Ivy So的個人特質，恆仔利用另類方法幫她入戲，「有一場情緒崩潰戲，Ivy So因為好擔心，事前特別找劇中演『Jenny』的袁綺雯幫她練習，非常認真。當日去到現場，臨拍攝前，我刻意好大聲喝罵及言語攻擊Ivy So，試圖令她情緒崩潰。該場戲拍了兩take便完成，事實證明她有能力應付，真心覺得不止是有潛質咁簡單，而且是好勁」。

袁富華演技讓人大開眼界

提到另一對手、飾演恆仔父親的資深演員袁富華（Ben），他以「大開眼界」形容對方演技，「拍《一秒拳王》時，我們沒有對手戲，今次拍劇，每場戲見到Ben sir都有好好的詮釋變化，細微到用一個眼神或者語調高低運用，就能夠將場戲推至另一層次。有幾場鬧交戲，估不到我情緒可以去到咁大，逼出真火」。

恆仔特別多謝劇中演他上司的谷德昭，透露對方常跟他討論劇情和拍攝手法，戲裏戲外一樣無私分享，獲益良多。另一名要多謝的是移居英國的填詞人黃偉文，他聽恆仔親自講解劇集後，便快速度身訂做了劇集主題曲《記得梳頭》歌詞，歌曲跟劇完美呼應。

回復單身 寄情工作

完成《和解在後》，讓恆仔在導、演、創作各方面都有所得着，自覺有進步，現開始構思新片題材。ToNick繼早前完成英國演出，未來希望可以去更多不同地方，或者與不同單位合作表演。工作範疇包括拍電影、拍劇、唱歌及節目主持多方面，恆仔希望做好每個崗位，只要跟工作團隊夾好時間，不介意分身兼顧。早前與拍拖10年的女友譚杏藍宣布分手，未有詳細交代原因；恆仔想保持低調，不願多談，現處於感情真空期，暫時寄情工作。

髮型及化妝：Joanne@Starry Avenue

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com