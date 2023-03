謝洛美溫納重傷後首受訪 「如果重新選擇，我仍會救外甥」

next

【明報專訊】「鷹眼」謝洛美溫納(Jeremy Renner)元旦在內華達州牧場發生嚴重意外,他為救外甥而遭剷雪車輾壓重傷,兩度接受手術並在深切治療部留醫。事隔3個月後,謝洛美首次接受美國廣播公司女主播戴安索耶(Diane Sawyer)訪問,自爆身上14處受傷,包括8條肋骨骨折,「如果重新選擇,我仍會救外甥」。另外,有傳他將出席影視串流平台Disney+節目《舊車大改造》(Rennervations)記者會,傷後首次出席公開場合。

戴安索耶主持特備節目《Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview–A Story of Terror, Survival and Triumph》,將於4月6日首播,美國廣播公司昨日率先公開長約兩分39秒的預告片段,現年52歲的謝洛美溫納重傷後首次接受傳媒專訪,自稱意外發生後,「整個過程都是清醒,因此記得每個細節」。戴安索耶問他,假如可以重新選擇,還會犧牲自己去救別人嗎?「我仍會選擇救外甥」,謝洛美笑說。

外甥以為他必死無疑

根據內華達州警方公布的調查結果顯示,當日謝洛美溫納的外甥亞歷山大費斯(Alexander Fries)到訪瓦肖縣牧場,座駕卻深陷積雪中,他駕駛剷雪車協助清理,完成後疑未有煞車,導致剷雪車往下坡滑動,為免撞向外甥,謝洛美嘗試改變行車方向,結果失手並遭重達1.4萬磅的剷雪車輾過,導致身上多處骨折並大量失血。

亞歷山大亦有受訪,憶述目睹意外發生經過,「謝洛美的鮮血從頭部不斷湧出,我以為他必死無疑」,謝洛美充滿自信地說,這宗意外並不能殺死他,「我雖然失去大量血與肉,但我獲得更多的愛和鈦(金屬)」。說到家人的支持和鼓勵,一向表現堅強的謝洛美終於忍不住留下男兒淚。戴安索耶又問他,如今照鏡可會見到一個全新的自己?他即答:「我看見一個幸運的男人。」

在預告片段中,戴安索耶細數謝洛美的傷勢,包括8條肋骨骨折並刺穿肝臟,肺部凹陷;右膝及左右腳踝碎裂、右肩骨折;臉部、眼窩、下巴、下顎骨折等,聽罷已覺心驚膽顫。為了盡快復元,他在家休養期間,勤做物理治療,據美媒Variety報道,他已答應4月11日出席Disney+節目《舊車大改造》首映禮,如果消息屬實,將會是他傷癒首次亮相公開場合。

亮相《舊車大改造》首映

一向熱心公益事務的謝洛美,早前為Disney+主持一連4集《舊車大改造》,為有需要人士或慈善團體改裝汽車,例如他跟《復仇者聯盟》系列拍檔、新一代「美國隊長」安東尼麥奇(Anthony Mackie)攜手把一輛旅遊巴士,設計成流動娛樂中心,好讓北內華達州的慈善組織Big Brothers Big Sisters,有專屬空間讓義工為兒童提供一對一輔導。除了改裝汽車,謝洛美與安東尼亦重提2008合演《拆彈雄心》的苦樂。節目將於4月12日上架。