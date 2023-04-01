取消追蹤前輩社交網 Ian否認小器：100%尊敬林俊傑

【明報專訊】自爆出林俊傑（JJ）演唱會「嘉賓風波」後，MIRROR成員陳卓賢（Ian）前晚首度公開露面，與鄭秀文（Sammi）及吳家忻等出席品牌活動，逾200名Ian粉絲到場應援，更獲Sammi主動蹺實手合照，令他驚喜兼手震。他指「嘉賓風波」是溝通上的誤會，當日有去綵排，最終未能演出感遺憾。他承認取消追蹤前輩JJ的社交網，解釋通常有合作便會追蹤，未能合作便沒再追蹤，但不存在不尊重或小器。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Ian表示沒因「嘉賓風波」影響心情，是溝通上的誤會，當然很遺憾，因JJ是天王級歌手，能合作是難得機會。可知對方是邀請他，還是邀MIRROR全隊？Ian稱不清楚，是跟公司安排，最近忙拍劇像進入另一個時區，有什麼工作都是看行程表才知，「知有機會做JJ嘉賓，心情當然興奮，然後積極準備，雖然今次未能向他偷師，但期待下次」。他承認有到場綵排，但詳情不知道，「不是失望，覺得是緣分」。

不能跟偶像John Mayer相提並論

被指取消追蹤JJ的社交網？Ian解釋慣性大部分追蹤的，都是見過和合作過的人，他本身沒追蹤JJ，當知道有機會合作，以為見到真人時便追蹤對方，但未能合作便沒再追蹤，「當中並不存在不尊重他，網上與現實是兩回事」。Ian前晚回應後，事件繼續發酵，有指他「彈弓手」小器。Ian昨日出席主題樂園活動時再次解釋道：「大家會提到我與John Mayer無合作都follow，因我自小玩結他，他是我偶像，follow時都未入行，不可相提並論，重點是我在網絡上有這個行為，不代表現實不尊重，我是100%尊重和尊敬JJ，不可以跟現實掛鈎，自覺絕對不是小器，如果令大家誤會，下次會再小心點處理。」

謝Sammi提攜 自薦任演唱會嘉賓

對於MIRROR官方歌迷會一周年活動，有鏡粉不滿要付480元買門票太貴，以及3600個名額太少。Ian稱不太清楚，要了解，但多謝大家支持。如何安撫粉絲？他即時送上「飛吻」，令現場粉絲尖叫。他稱想跟自己的粉絲舉行簽名會，希望拍劇後可實行。有指MIRROR現「退粉」潮？Ian稱未聽過，但成員私下有開會，想12人多些團隊活動，以及減少個人活動。談到被Sammi蹺實手合照，Ian笑言手震，上次做對方演唱會嘉賓後已很久沒見，開心再見面。Sammi暑假開演唱會，他想自薦做嘉賓，可以為對方清空行程表，「很感謝Sammi姐幾年前已關注我們，並給予機會和提攜」。

安仔再踏舞台 Sammi：佢做足功課

Sammi以中性風打扮現身，形象百變的她表示有很多造型未試過，如未來Look和芭蕾舞衫，仍有很多元素可放入演唱會。她試過只有一條羽毛的造型，問會否挑戰更少？她說：「如果設計靚都OK，加上我是運動型和無嘢型，無嘢穿出來就無嘢，最緊要適合。」會否再邀MIRROR全隊做嘉賓？她稱現在很難，「成員各有各忙，回望4年前的合作，的確很難得」。她表示無論同輩還是新晉歌手，每個嘉賓都很珍貴。提到許志安擔任《想張國榮致敬音樂會》嘉賓，是「安心事件」後首次再踏舞台，如何支持老公？Sammi表示每日相處都是恆久的支持，如何面對人群及演出，她幫不到，交給對方，但見安仔為是次演出很用心，做足功課。

吳家忻療癒情傷 準備新開始

吳家忻先後擔任Ian的MV女主角及合作拍廣告，可會邀請Ian做她的MV男主角？她笑言不敢想，擔心被Ian搶風頭，反而不怕成為對方粉絲的公敵，讚Ian粉絲友善。她將到泰國出席音樂節，是否順道療情傷？她笑說情傷已療癒，準備新開始，目前未有追求者。

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