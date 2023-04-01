Anson Lo對「退粉」潮半信半疑 呂爵安讚撞樣小男生「大個會好靚仔」

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）昨日到主題樂園出席活動，為卡通人物大跳應援舞。Anson Lo表示樂園是他的童年回憶，小時父母經常帶他來玩，打算應父母要求，本月一起到樂園Staycation，彌補未有時間一同出埠旅行。Anson Lo剛自日本拍完電影《盜月者》外景返港，稱每日通宵拍攝加上落雨，十分辛苦，呻只有半日時間購物，在旁的Edan表示不止一日。Anson Lo說：「之前有日無咁crazy，只買手信，另外半日比較crazy，真正買嘢，沒計過花了多少錢，數目不是好大。」

指袁劍偉專心工作 沒提抄襲風波

袁劍偉執導《停一停‧心呼吸》MV捲抄襲風波，可有關心對方？Anson Lo與Edan均表示在場沒有人提起此事，因拍攝很忙，沒時間傾偈，不過見對方很專心工作。姜濤早前與隊友柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）赴東京會合Anson Lo，透露有big project。Anson Lo表示收到指令不能透露，遲些大家就知。Edan稱有留意無綫節目《成人教科書》，有小男生想變身Anson Lo卻跟他撞樣，Edan笑說：「佢本身係似我，我細個都無佢咁似我，大個應會好靚仔。」

4鏡仔赴大馬吸粉絲？ 「我哋無咁叻」

Anson Lo、Edan將聯同姜濤、Jer代表MIRROR到馬來西亞參與音樂節，被指此行為吸納海外粉絲，彌補香港流失的粉絲。Anson Lo指此行純粹想透過表演讓多些人認識MIRROR。Edan也希望遲些可整隊MIRROR到不同地方見粉絲。

Anson Lo對粉絲流失一事半信半疑，稱沒有特別留意有粉絲流失。Edan說：「數量不算好多，唔追有好多原因，但是否因為咁，需要到其他地方吸納粉絲？我唔覺得我哋去到其他地方就吸到，無咁叻嘅！」提到MIRROR歌迷會一周年收費活動惹鏡粉不滿？Edan表示租場地都要錢，望公司將來可以買個大場地；至於被指票價太貴，他會跟公司傾。Anson Lo說：「暫時未收到有粉絲向我反映，每次見粉絲當然愈多人、場地愈大愈好，但不是我們可以解決到。」記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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