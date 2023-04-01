梁詠琪回應MV涉抄襲 承認有相似 「留空間畀導演袁劍偉處理」

【明報專訊】梁詠琪早前為常霖法師與善長成立的慈善機構「心呼吸」獻唱主題曲《停一停‧心呼吸》，MV由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，上架數日後，遭本地藝術創作團隊「Chloeography Project」指抄襲他們2018年的作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，MV隨即下架。事件連日發酵，梁詠琪前晚於抄襲風波後首度公開露面，稱看過該創作團隊的作品相片截圖，也覺得有點相似，留空間待導演袁劍偉及團隊處理。她指發生今次事件，正好應了歌曲內容，「不如意的事隨時發生，要識點樣安慰情緒，正面面對」。

梁詠琪前晚與電影《想見你》台灣男星施柏宇出席時尚品牌酒會，兩人合照時齊派心心。對於《停一停‧心呼吸》MV涉抄襲，梁詠琪說：「歌曲下架不緊要，知道導演袁劍偉正處理，等待他稍後回應。（會否重拍MV？）暫時未去研究，如果重拍當然願意，一心想為慈善機構宣揚正面信息。」她認為發生此事，正好應了歌曲內容，「我都有用深呼吸方法，有用的。人生係咁，不如意的事隨時發生，要識點樣安慰情緒，正面面對」。她看過該創作團隊的作品相片截圖，也覺得有點相似，但沒研究團隊是否抄上抄，現在留空間畀導演和「心呼吸」團隊處理。

重申義務性質 沒收酬勞

梁詠琪回想入行多年，從未遇過同類事件。此歌由倫永亮創作，她負責主唱和拍MV，演繹時感覺平和及舒服，目的帶出當人遇到問題時，需要先停一停，待情緒紓緩後才樂觀面對。她重申今次與慈善團隊合作是義務性質，沒收酬勞。至於Chloeography Project方面，未有跟她聯絡要求道歉。下次拍MV會否小心？她說做好本分，沒太多時間去參與，發生今次事件後，以後會多加注意。

網民轟「心呼吸」團隊聲明沒認錯

「心呼吸」團隊前晚在facebook專頁發聲明，表示周三（29日）已跟製作團隊及Chloeography Project直接溝通了解，又指製作《停一停•心呼吸》歌曲及音樂錄像，本意希望為公眾介紹「用心感受呼吸」這個簡單的方法，以紓緩負面情緒，現在為各方帶來困擾，深感抱歉。不過聲明被網民洗版式狂轟，有網民指聲明沒回應MV涉抄襲，亦沒有認錯。

Chloeography Project亦發聲明，指已跟「心呼吸」的常霖法師及導演袁劍偉直接對話，常霖法師表示有關MV下架的移除措施是「永久性」生效。袁劍偉則表示《停一停‧心呼吸》的音樂錄像是原創作品，沒有抄襲。Chloeography Project對有關「沒有抄襲」並不相信，正等待袁劍偉進一步解釋及道歉。

梁詠琪3月25日47歲生日，當天不用開工，跟家人慶祝，收到花和女兒Sofia畫的生日卡，晚上與丈夫二人世界慶祝。經歷幾年疫情，她很久沒與家人出埠旅行，所以計劃復活節全家去東南亞旅行，享受陽光假期。

施柏宇否認姊弟戀：喜歡年輕女生

26歲施柏宇最近爆出姊弟戀，有指他戀上36歲圈外人LinLin，並拍拖出席朋友飯局。記者恭喜施柏宇蜜運中，他初時低頭甜笑，怕醜說先多謝大家的恭喜，但指是誤會一場，當日有很多朋友一齊食飯，但只拍到他們，便說成一起。LinLin是否喜歡的類型？他表示喜歡高䠷、漂亮又年輕的女生。會否喜歡年紀比他大的女生？他表示要視乎感覺。

記者：林蘊兒