陳淑芬率逾千哥迷默哀 偉仔拍片談難忘經歷 懷念張國榮 群星維港隔岸獻Sing

【明報專訊】昨日是張國榮（哥哥）逝世20周年，哥哥經理人陳淑芬及環球唱片於晚上分別於紅館及會展舉行悼念音樂會，有眾多歌手及藝人助陣演出，懷念一代巨星。紅館的《繼續寵愛．二十年．音樂會》，兩名《新秀歌唱大賽》冠軍張衛健、譚耀文獻唱哥哥的經典金曲獲好評，前者唱《明星》時感觸眼濕濕；譚耀文表示因崇拜哥哥才參加《新秀》，他說：「偶像唔使多，最緊要有哥哥。」周慧敏感激哥哥當年提攜。梁朝偉拍片分享跟哥哥的初相識、合作及難忘經歷。

音樂會開始時播出哥哥唱《春夏秋冬》的視頻，接着梁朝偉（偉仔）在視頻中分享與哥哥的相處點滴，包括哥哥教他埋西瓜在沙漠，總是很多鬼馬主意，他說：「昔日的春夏秋冬，高低起跌都有你在旁，今日讓我們一同重新經歷你的春夏秋冬。」

張衛健唱《明星》眼濕濕

鄭欣宜打頭陣唱《當年情》，她說：「《當年情》是我特登為今次音樂會opening挑選，不知大家見番20年無見的朋友會講什麼，希望這晚透過哥哥的音樂和影片，同他肩並肩。」張衛健先後唱《一片痴》、《為妳鍾情》、《儂本多情》、《我》（國語版）及《明星》串燒歌，他唱《明星》時感觸眼濕濕，有網民說聽得好感動。譚耀文唱《拒絕再玩》、《不羈的風》亦獲不少網民大讚。他還與《聲夢傳奇》兩季歌手合唱，他說：「今晚藉着這個機會多謝哥哥，如果不是細個超級崇拜他，就無勇氣參加《新秀》，繼而入到這個圈，做到自己想做的工作，正所謂偶像唔使多，最緊要有哥哥。」

周慧敏多謝哥哥提攜

周慧敏獻唱哥哥作曲的《如果你知我苦衷》，她說：「記得我25歲那年，哥哥送這首歌畀我，他當時36歲，無諗過10年後，他突然離開我哋，好難相信。經過20年後，今年我已經好大個，但他的模樣永遠仍停留在當時，我就已變姐姐了，所以姐姐今晚將這首歌送番畀46歲的哥哥，多謝他的提攜。」吳君如、劉嘉玲以錄音形式表達對哥哥的思念。

李浩林惹網民不滿叫收聲

網上直播音樂會時，主持李浩林不時出現以普通話講哥哥的歷史，令網民極度不滿，留言叫他收聲，有網民說：「還我哥哥！」甚至有要求退款。有估計跟現場播放片段的版權有關，故安排李浩林在網上版做間場。

陳淑芬（陳太）昨午開騷前與于毅、陳松伶、鄭欣宜、鍾鎮濤與太太范姜等演出嘉賓進行拜神儀式，祈求順利。同日有另一個懷念哥哥的音樂會，陳太認為什麼都會有人比較，鍾意比較便比較，「今次音樂會所有人都出心為哥哥而來，多謝一班哥迷支持，完全沒理會有什麼藝人演出，門票一發售便售罄，有嘉賓特意度期回港，亦有犧牲掙錢機會，成件事好感動」。她哽咽續道：「大家都好愛惜哥哥，好像一個家庭大聚會。」

陳松伶抑壓情緒唱哥哥金曲

陳松伶特意為今次音樂會回港一星期，她說綵排時聽到一首首哥哥的歌已忍不住流淚，她說：「他在我心中是藝術家，他留給我們的永遠是開心笑容，很難得。」她獻唱哥哥的《今生今世》和《深情相擁》，要抑壓情緒，希望以開心、笑容懷念哥哥。

傍晚6時許，逾千「哥迷」參與在紅館外舉行的悼念儀式，眾人有秩序排隊向哥哥的悼念車鞠躬獻花。陳太與主持李浩林於6時半現身，各自分享與哥哥的點滴，其間陳太感觸流淚，並在6時43分（哥哥墮下時間）率領現場「哥迷」默哀1分鐘懷念哥哥。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵